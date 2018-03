Weltweit vereint alle begeisterten Skifahrer ein großer Wunsch: auf der perfekt präparierten Piste den Winter von seiner atemberaubendsten Seite zu genießen. Dahinter verbirgt sich jedoch jede Menge Arbeit - zumindest für die Fahrer der Pistenraupen und ihr beeindruckend leistungsstarkes technisches Equipment, das ihnen ihre täglichen Aufgaben und Herausforderungen spürbar effizient erleichtert. Dabei verlassen Sie sich rund um den Globus auf zuverlässige Pistenfahrzeuge, die Hightech, Perfektion und Präzision bei der Präparation von Langlaufloipen, Skipisten und Trails ideal verbinden und auch unter härtesten klimatischen Bedingungen ihre besondere Zuverlässigkeit immer wieder aufs Neue beweisen.

Faszinierende Technologie, die Skifahrern und Snowboardern beste Bedingungen schafft

Die optimalen Pistenfahrzeuge sind heute weit mehr, als mit Ketten angetriebene Spezialmobile für die exzellente Langlaufloipe, den ideal nutzbaren Funpark, für die Skihalle oder neu anzulegende Winterwanderwege. Alpin erfahrene Ingenieure und Entwickler arbeiten deshalb kontinuierlich und rund um den Globus an innovativ nutzbaren Pistenraupen, die besonders vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Schnee bieten und Skifahrern und Snowboardern jederzeit beste Fahrbedingungen schaffen. Dahinter steckt zudem jede Menge einfach faszinierender Fahrzeugtechnologie, die mit ihrer hohen Zugkraft, optimalen Fräsergebnissen und großer Flächenleistung auf schneebedecktem Terrain sehr komplex und besonders effektiv zugleich ist. Denn was hier wirklich zählt, ist das gekonnt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von besonderer Leistungsfähigkeit, Gewicht und präziser Kraft. Wie gut das funktionieren kann, sehen nicht nur Ski- und Wintersportexperten bereits beim ersten Anblick bestens präparierter Trails. Heutige Snowparks, Skistrecken oder auch Skihallen sind deshalb ohne dieses besondere Know-how und die exzellente Performance der Pistenfahrzeuge kaum denkbar.

Am Berg oder bei eisigem arktischen Klima: Pistengeräte machen den Weg frei

Das Geheimnis sehr guter Pistenraupen ist die konsequente Ausrichtung an den gestiegenen ergonomischen Anforderungen bei gleichzeitiger Erfüllung der anspruchsvollsten Klima-, Gelände-, Strecken-, Umwelt- und Pistenbedingungen. Innovative lärm- und emissionsarme Antriebsaggregate und eine kompakte Bauweise sind deshalb ebenso zentral wichtige und elementare Bestandteile jedes ausgereiften Pistenfahrzeug-Gesamtkonzeptes wie die perfekte Beleuchtung, Bedienung, hohe Wirtschaftlichkeit im anspruchsvollen Dauerbetrieb und die extreme Wendigkeit der modernen Pistengeräte. Hinzu kommt der meist ausgezeichnete Kabinenkomfort, der auch bei äußerlich arktischen Temperaturen für ein ideales Innenraumklima sorgen muss.

Perfekt präparierte Pisten geben Skifans ein jederzeit ideales Fahrgefühl

Je nach definiertem Einsatzzweck der Pistenfahrzeuge ist auch der komfortable und luxuriöse Transport mehrerer Passagiere in einer ideal ausgestatteten Panoramakabine möglich und heute für einfach jeden renommierten Top-Hersteller exzellenter Pistenfahrzeuge und Pistenwalzen selbstverständlich. Besonders wichtig für den nachhaltigen Erfolg im Markt ist ebenso das stetige Streben nach entscheidenden Verbesserungen in Qualität, Arbeitsweise und nachhaltiger Produktion – auch wenn oftmals bereits sehr hohe Kundenanforderungen erfüllt werden: Stillstand wäre Rückschritt – genau deshalb ist es wichtig, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen und im Sinne der Skibegeisterten zu realisieren. So können sich Skifans, Snowboarder, Abfahrtsspezialisten und Langlaufbegeisterte auch in Zukunft ganz sicher darauf verlassen, dass die schönsten Pisten im Skigebiet immer ein ungetrübtes Fahrgefühl bieten.