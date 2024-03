Pinkelnig springt in Trondheim als Dritte erneut aufs Podium

Skispringerin Eva Pinkelnig ist beim Weltcup in Trondheim am Mittwoch zum zwölften Mal in dieser Saison auf dem Podium gelandet. Die 35-jährige Vorarlbergerin sprang auf der Großschanze am WM-Schauplatz 2025 auf den dritten Platz, tags zuvor war sie auf der Normalschanze Zweite geworden. Pinkelnig musste sich nur der Slowenin Nika Prevc und der norwegischen Lokalmatadorin Eirin Maria Kvandal geschlagen geben. Prevc gelang indes ein großer Schritt Richtung Gesamtweltcupsieg.

Prevc liegt drei Bewerbe vor dem Saisonende nun 194 Punkte vor Titelverteidigerin Pinkelnig, die den Sieg um 3,4 Punkte verpasste. Die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin jubelte über ihr Doppel-Stockerl in Trondheim. "Es ist sehr positiv. Wir haben aber noch etwas aufzuholen, wenn man das mit den Männern vergleicht", sagte sie angesichts des Vierfacherfolgs der ÖSV-Adler und lachte. Pinkelnig sprach von einer "unglaublichen Saison" und freute sich auf den "Monsterbakken" in Vikersund. Jacqueline Seifriedsberger wurde als zweitbeste Österreicherin Elfte.

In der Raw-Air-Wertung baute Kvandal, die in der Qualifikation zuvor überlegen gewonnen hatte, ihren Vorsprung auf die zweitplatzierte Pinkelnig zwei Bewerbe vor dem Ende auf 55,1 Punkte aus. Nun geht es für die Skispringerinnen am Wochenende zum Skifliegen nach Vikersund, dort sind neben Pinkelnig und Seifriedsberger auch Lisa Eder und Sara Marita Kramer qualifiziert.