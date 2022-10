Pink kommt am 1. Juli 2023 ins Happel-Stadion

US-Popstar Pink ("Just Give Me A Reason") kommt im Rahmen ihrer "Summer Carnival"-Tournee am 1. Juli 2023 ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ebenda konzertierte die 43-Jährige zuletzt im Sommer 2019. Der Termin in der Bundeshauptstadt ist der einzige in Österreich.

Geplant sind u.a. auch Auftritte in Berlin (28.6.), München (5.7.), Köln (8.7.) und Hannover (12.7.), teilte der Veranstalter am Freitag mit. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Im Juli erschien ihre jüngste Single "Irrelevant".