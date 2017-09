Erkennen Sie diese Pilze?

In Österreichs Wäldern wachsen hunderte Pilze und Schwammerln. Jedes Jahr machen etliche Österreicher Jagd auf Eierschwammerln, Steinpilze und Co. Dazu sollte man wissen, wie die begehrten Pilze, die man später essen will, aussehen und welche giftigen Pilze man besser stehen lässt. Testen Sie Ihr Wissen: Erkennen Sie diese in Österreich beheimateten Pilze?

Laut einer aktuellen Umfrage des Online Markt- und Meinungsforschungsinstituts "Marketagent.com" gehen 46 Prozent der Österreicher in der Saison zumindest ab und zu in die heimischen Wälder auf Schwammerlsuche. Eine erstaunliche Erkenntnis lautet: Drei Viertel der Pilzjäger besitzen nur mittelmäßiges bis wenig Wissen über die Speisepilze, die sie sammeln. Am liebsten gesammelt werden Eierschwammerl, Steinpilz und Parasol, die bevorzugt sofort verarbeitet als Sauce, Gulasch oder gebacken am Teller landen.