Pilotprojekte zum Schutz der EU-Außengrenzen gestartet

Zwei EU-Pilotprojekte mit Bulgarien und Rumänien gegen irreguläre Migration haben begonnen. "Die Stärkung der Außengrenzen durch verstärkte Überwachungsmaßnahmen an der bulgarisch-türkischen Grenze ist eine wichtige Priorität", so die EU-Kommission Montagabend. Ein am Freitag gestartetes Projekt sieht nach früheren Angaben von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor, die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern.

Die Projekte wurden bei einem EU-Gipfel vor einem Monat angekündigt. Damals hieß es, das Projekt werde aus EU-Mitteln, dem bulgarischen Haushalt und Beiträgen der EU-Staaten finanziert.

Bei dem zweiten in Rumänien gestarteten Pilotprojekt geht es den Angaben zufolge um Rückführung, Grenzverwaltung und internationale Zusammenarbeit. Es werde mit starker operativer, technischer und finanzieller Unterstützung der Kommission und wichtiger EU-Agenturen wie Europol und Frontex durchgeführt.