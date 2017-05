Ab 1. Juni 2017 sind in der EU neue Gefahrenpiktogramme für Chemikalien vorgeschrieben. Bisher in orange-schwarz gehalten, signalisieren nunmehr auf der Spitze stehende Quadrate mit rotem Rahmen und weißem Hintergrund Gefahr, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit.

Substanzen werden damit als entzündbar, brandfördernd, explosiv, umweltgefährlich, giftig oder als Gesundheitsgefahr kenntlich gemacht. Enthält ein Etikett nicht die neuen Piktogramme sowie Sicherheitshinweise, drohen dem Händler Verwaltungsstrafen, die bis zur Einstellung des Verkaufs von falsch eingestuften oder mangelhaft gekennzeichneten Erzeugnissen reichen.

Hier gibt es die Piktogramme auf zum Download