Was für eine großartige Idee! Neben Würstchen und Marshmallows ist das Stockbrot ein weiterer Hit am Lagerfeuer. Kinder lieben es und - seien wir ehrlich - Erwachsene auch.

Zutaten für 10 Portionen:

1kg Mehl

2 Würfel oder Beutel Hefe

3,5 TL Salz

3 ,5 EL Öl

500 ml lauwarmes Wasser

etwas Gewürzmischung für Brot (Fenchel, Kümmel, Koriander), nach Geschmack

2 gepresste Knoblauchzehen

Anleitung:

Falls frische Hefe verwendet wird, die Hefe in etwas Wasser auflösen. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und alles zusammen kräftig und lange kneten (das geht natürlich am besten mit der Küchenmaschine), dann etwa 1/2 Stunde gehen lassen (bei Trockenhefe evtl. etwas länger), bis der Teig deutlich an Volumen zugenommen hat.

Zur Zubereitung in Röllchen um einen langen, dünnen Stecken wickeln und ins Feuer (oder noch besser, ohne Flamme in die Nähe der Glut) halten, bis das Stockbrot knusprig braun ist. Dann direkt vom Stock essen!

