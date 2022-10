Physik-Nobelpreis: Der ORF feiert Anton Zeilinger

Der ORF feiert die Ehrung des österreichischen Wissenschafters Anton Zeilinger mit dem Physik-Nobelpreis. Der frischgebackene Preisträger ist am Abend bei Martin Thür Gast in der "ZiB 2" ab 22 Uhr. Und auch das ORF-Radio feiert mit. Am Donnerstag wiederholt Ö1 ab 21 Uhr in der Reihe "Im Gespräch" ein ebensolches, das Zeilinger 2005 zum 60. Geburtstag mit Renata Schmidtkunz führte.

Dann eröffnet Zeilinger auch den Ö1-Sonntag, wenn in der Reihe "Lebenskunst" ab 7.05 Uhr "Ich bin ein mystischer Mensch - Anton Zeilinger über Naturwissenschaft und Glauben" zu hören ist. Und schließlich wiederholen die "Menschenbilder" am Sonntag (9. Oktober) ab 14.05 Uhr das Porträt "Ein Original erkennt man an seinen Eigenschaften - Der Quantenphysiker Anton Zeilinger" aus 2015.