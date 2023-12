Goldbarren "made in Austria"

"In der DDR gab es zwei Dinge, die für die Menschen besonders begehrenswert waren", erinnert sich der gebürtige Leipziger und philoro-Gründer Rudolf Brenner. "Das waren einerseits Westmark und andererseits Gold als ultimatives Veranlagungsinstrument." Der Hype ums Edelmetall erschloss sich Brenner, der bereits als Baby nach Wien kam, im Jahr 1986: "Als meine ostdeutsche Großmutter damals für einen Vierfach-Dukaten ein 2.000 Quadratmeter großes Grundstück kaufen konnte, wurde mir bewusst, welchen Wert Gold hat – das hat mich geprägt." Eine Faszination, die für den Realwerte-affinen Brenner bis heute ungebrochen ist: "Gold ist ein Sachwert, der physisch immer vorhanden ist – im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen, die auch komplett an Wert verlieren können."

© mm-picture.at v. l. n. r.: Geschäftsführer Rudolf Brenner, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Geschäftsführer René Brückler und Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp

Seit 2011 setzt Brenner auch beruflich auf das glänzende Edelmetall. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner René Brückler gründete der gelernte Betriebswirt, der auf eine mehr als zehn Jahre andauernde Karriere im Banken- und Anlagebereich zurückblickt, damals den Edelmetallhandel philoro. Noch im selben Jahr wurde das erste Goldstück der "Freunde des Goldes" in der Wiener Filiale verkauft.

Auf Expansionskurs

Heute zählt das Unternehmen zu den führenden, europäischen Anbietern im Edelmetallsektor – 17 Filialen im deutschsprachigen Raum, Niederlassungen in New York und Hongkong sowie einen florierenden Webshop umfasst das Portfolio. Neben externen Faktoren, die Gold für Anlegerinnen und Anleger attraktiv machen, ist es vor allem die klare Vision, die für den Erfolg von philoro verantwortlich zeichnet. Dabei stets im Fokus: die Kundinnen und Kunden. "Deren Bedürfnisse stehen für uns ganz klar im Zentrum – dementsprechend arbeiten wir immer daran, unsere Produkte und Dienstleistungen danach weiterzuentwickeln."

» Gold aus Niederösterreich hat es bis dato nicht gegeben. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das ein gutes Zeichen für unseren Wirtschaftsstandort «

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Aber auch die ungebrochene Nachfrage nach Gold als „sicherer Hafen“ in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten hat die Expansion vorangetrieben. Die Zahlen belegen aktuell einmal mehr: Mit 2.135,03 USD markiert der Goldwert ein neues Allzeithoch – die Nachfrage ist demnach hoch wie nie.

"Fort Knox" in Korneuburg

Um diese Nachfrage auch künftig bedienen zu können, geht philoro nun einen Schritt weiter und eröffnete nach gerade einmal 19 Monaten Bauzeit den nächsten firmengeschichtlichen Meilenstein – das philoro GOLDWERK. Das "Werk" im Namen steht für Fertigungsstätte und "Kunstwerk" zugleich – eine Würdigung des Schaffensprozesses des Edelmetalls. Der war schließlich Impulsgeber der Grundidee: "Mit der Scheideanstalt in Korneuburg möchten wir eine Lücke in der Wertschöpfungskette schließen – immerhin sind aktuell rund 70 Prozent der Fertigungskapazität für Goldbarren in der Schweiz zu verorten", so Brenner über den Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Gebaut wurde mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Gekostet hat das neue GOLDWERK rund eine Tonne Gold – bei einem aktuellen Kilopreis von knapp 60.000 Euro entspricht das einer Investition von insgesamt 60 Millionen Euro. Damit sich diese auch rentiert, wird bereits fleißig produziert.

In der Produktion ist übrigens nicht alles Gold, was glänzt: Neben den jährlichen 120 Tonnen Gold sollen hier künftig auch 140 Tonnen Silber, aber auch Platin und Palladium aus Bruchgold, Altschmuck und anderen Edelmetallträgern geschieden werden. Und das nach höchsten Standards. "Unser Ziel ist selbstverständlich die Zertifizierung durch die London Buillon Market Association", so Brenner. Erreichen möchte man den Goldstandard in der Goldproduktion innerhalb von drei Jahren, dem vorgegebenen Zeitraum. "Dann ist der Durchbruch geschafft."