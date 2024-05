Philipp turnt auf krone.tv weiter

Ex-"Fit mit Philipp"-Vorturner Philipp Jelinek ist zurück. Rund sechs Wochen seit er den ORF aufgrund publik gewordener Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verlassen musste, möchte er ab dieser Woche mit der Sendung "Philipp bewegt" via krone.tv "zur Gesundheit in Österreich beitragen", wie er via Aussendung vom Montag wissen ließ. Krone.tv-Chef Max Mahdalik erhofft sich, dadurch "noch mehr Seher" zu erreichen.

Philipps tägliche Sporteinheit ist österreichweit im Fernsehen, via Livestream sowie für Spätaufsteher in der Mediathek verfügbar. Ende März waren Chats zwischen Jelinek und Strache an die Öffentlichkeit gelangt, in denen er u.a. ORF-Interna in Aussicht gestellt und sich dafür ein Engagement als Moderator bei "Guten Morgen Österreich" erhofft hatte. Im Anschluss an sein Aus beim ORF waren die Verhandlungen zwischen Jelinek und Servus TV zum angekündigten Wechsel abgebrochen worden. Im ORF wurde Philipp durch "Fit mit den Stars" ersetzt.