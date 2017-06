Die SPÖ pocht auf die rasche Abschaffung des Pflegeregresses, auch wenn die ÖVP derzeit ein konkretes Finanzierungsmodell vermisst. Der rote Klubobmann Andreas Schieder verwies dazu am Mittwoch vor dem Ministerrat auf laufende Gespräche mit dem scheidenden Koalitionspartner: "Lobe den Tag nicht vor dem Abend." Schieder schloss nicht aus, den Antrag diese Woche auch ohne ÖVP einzubringen.

Die SPÖ würde gerne am Donnerstag im Plenum einen entsprechenden Antrag einbringen, und zwar keine Absichtserklärung in Form eines Entschließungsantrags, sondern einen konkreten Gesetzestext. Man führe bis zum Nachmittag Gespräche mit der ÖVP, aber auch den anderen Parteien, sei doch eine möglichst breite Mehrheit zur Abschaffung des Regresses wünschenswert, erklärte Schieder. Gefragt, ob man den Antrag auch ohne ÖVP einbringen würde, sagte Schieder, man entscheide erst nach den laufenden Gesprächen über die weitere Vorgangsweise - Nachsatz: "In Zeiten wie diesen ist alles möglich."

Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) verwies darauf, dass die SPÖ mit einer "moderaten Erbschaftssteuer" ab einer Million Euro auch ein schlüssiges Finanzierungskonzept vorgeschlagen habe. Dass sowohl ÖVP als auch FPÖ dies ablehnen, ist für ihn kein Grund, sich neue Vorschläge zu überlegen - jetzt seien die anderen am Zug. Er sei dafür, dass man das Aus des Regresses unmittelbar beschließe und die Gegenfinanzierung im Zuge der Budgets der nächsten Jahre löse. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) zeigte sich auch offen für Alternativen zur Gegenfinanzierung, er werde sich andere Vorschläge gerne ansehen. Es gelte die aktuelle Energie für einen raschen Parlamentsbeschluss zu nützen.

Die ÖVP steht aber nach wie vor auf der Bremse: Alle hätten dasselbe Ziel, räumte Parteichef Sebastian Kurz ein, aber es sei wichtig, die Finanzierung sicherzustellen, sonst handle es sich um ein Wahlversprechen, das nicht eingehalten werden könne. Von der Erbschaftssteuer hält man nach wie vor absolut nichts: "Wir sind gegen neue Steuern. Man kann nicht immer neue Steuern einführen." Stattdessen solle man in der Verwaltung sparen und E-Card-Missbrauch bekämpfen.

Ohne entsprechende Finanzierung werde es nicht gehen, meinte auch Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). Und es gelte nach wie vor: "Mit mir keine neuen Steuern." Es gebe aber viele Budgetpositionen, wo man ansetzen könne - welche konkret, blieb der Minister schuldig. Schelling erinnerte auch daran, dass es sich bei der Pflege um eine Zuständigkeit der Länder handle, weshalb es sinnvoll wäre, mit ihnen in die Diskussion zu treten.