Nach dem Tod eines 63-Jährigen in einem Pflegeheim im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg hat die Polizei einen Krankenpfleger wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen. Der Pfleger habe gestanden, dem schwerstkranken Mann eine Überdosis Medikamente verabreicht zu haben, teilten die Ermittler am Freitag in Darmstadt mit. Der 44-Jährige befinde sich bereits in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte aufgrund eines Zeugenhinweises nähere Untersuchungen zur Todesursache des Rentners aufgenommen. Bei der Obduktion habe sich gezeigt, dass diesem vor seinem Tod eine Überdosis an Medikamenten verabreicht worden sei. Die Polizei will nun ermitteln, ob der Tatverdächtige auch noch für weitere Todesfälle verantwortlich sein könnte.