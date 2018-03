Pflege - Löger um Beruhigung bemüht

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist in der Pflege-Debatte um Kalmierung bemüht. Die Verhandlungen mit den Ländern über den Kostenersatz für den Entfall des Pflegeregresses laufen, bis Ende April will man "Kostenwahrheit" schaffen, sagte ein Ministersprecher. Bis Ende Juni soll eine Lösung am Tisch liegen. Das sei ein "mit den Ländern akkordierter Prozess, um die Finanzierungsfrage zu lösen".

Der Städtebund hat die Kosten für 2018 zuletzt mit bis zu 650 Mio. Euro beziffert. Minister Löger hat in seinem Budget 100 Mio. Euro eingepreist. "Wir orientieren uns bei unseren Kalkulationen an der Nachfrage des letzten Jahres, nicht nach dem künftigen Bedarf", hieß es aus dem Ministerium. Anders ausgedrückt will das Ministerium den Ländern so viele Betreuungsplätze bezahlen, wie es zum Zeitpunkt der Abschaffung gegeben hat.