Zu Beginn des Pfingstwochenendes ist es am Samstag zu kilometerlangen Staus auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg gekommen. Laut ÖAMTC gab es bereits um 5.30 Uhr in Fahrtrichtung Süden 16 Kilometer zähflüssigen Kolonnenverkehr und Staus zwischen Hallein und Pass Lueg. Zwischen Hüttau und Flachau im Pongau sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau stockte ebenfalls der Verkehr.



Der Höhepunkt des Pfingstreiseverkehrs wird vermutlich erst gegen Mittag erreicht, so der ÖAMTC. Auf der A10 in Salzburg seien die Urlauber um zweieinhalb Stunden länger unterwegs. Von Deutschland über den Walserberg würden sehr viele Fahrzeuge hereinkommen, sagte ein Verkehrspolizist zur APA. Vor dem Ofenauer- und Hieflertunnel und bei der Einhausung Flachau wurde der Verkehr blockweise abgefertigt. "Im ganzen Verlauf ist heute auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Süden mit Staus zu rechnen."