Der Van-Sinn hat jetzt ein Ende

Die Liebe zu den Raumkreuzern ist auch in Frankreich merklich erkaltet; an einem SUV kommt eben heutzutage kein Hersteller mehr ungestraft vorbei. Auch Peugeot nicht. Deshalb haben die Franzosen bei ihrem Modell 5008, einem nie so wirklich geliebten Van, zur großen Metamorphose angesetzt und daraus einen Familien-SUV geschneidert.

Die Optik, schon in den Sechzigern ein Betätigungsfeld, in dem die Franzosen ihren feinen Gout unter Beweis stellen konnten, sticht auch beim neuen 5008 sofort wohltuend ins Auge. Von der massigen Motorhaube über die seitlichen Beplankungen bis zum kecken Heck gibt sich der Peugeot als echter SUV.

Betrachtet man den Löwen allerdings von unten, stellt man nicht wenig überrascht fest, dass das wichtigste Attribut eines SUV fehlt - der Allradantrieb. Das ist beinahe so, als hätte man dem König der Tiere die Mähne geschoren. Die Peugeot-Firmenzentrale sieht das freilich entspannter und meint, die 4x4-Bestellmargen seien ohnehin in homöopathischen Dimensionen, und außerdem würde Allrad die CO2-Bilanz trüben.

© Hersteller

Diese Einwände sind nicht von der Hand zu weisen, aber wie sieht die Situation auf einer steilen Passstraße bei 20 Zentimetern Neuschnee aus? Ein schwer vorstellbares Szenario, denn während des Testeinsatzes des Peugeot 5008 2.0 HDI mit 180-Diesel-PS zeigte das Außenthermometer 30 Grad im Schatten. Allerdings war unser Testwagen mit der optionalen Advanced Grip Control (216 Euro) ausgerüstet, die über einen Drehschalter - ähnlich wie bei Land Rover - verschiedene Fahrmodi aktiviert. Natürlich konnten wir dieses Helferlein nur auf dem Trockenen testen und mussten feststellen, dass schon beim beherzten Bergauf-Beschleunigen die Vorderräder ziemlich lebhaft rotierten ...

Die 180 Diesel-Pferdestärken (übrigens akustisch angenehm zurückhaltend) verhelfen dem 5008 jedenfalls zu lebhaftem Temperament: Zwischenspurts wie auch Langstrecke werden souverän gemeistert, genauso wie der City-Slalom, was nicht nur am ausgewogenen Fahrwerk, sondern auch am Mini-Volant (gehört längst zur Peugeot-DNA) liegen mag. Das digitale Cockpit mit entgegenlaufenden Zeigern ist wie die Grafik des Touchscreens Geschmackssache, die Smartphone-Integrierung aber sehr okay.

© Hersteller

Das dicke Ende des 4,64 Meter langen 5008 kommt aber noch, denn auch in Sitzreihe zwei sitzt man dank Einzelsitzen ausgezeichnet, und in den Kofferraum passen neben Unmengen an Gepäck auch zwei Zusatzsitze. Die sind allerdings für Dreikäsehochs reserviert.

Daten

Peugeot 5008 2.0 BlueHDi 180

Preis: € 43.950,- (GT)

Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, 1.997 ccm

Leistung: 180 PS (133 kW)

Spitze: 211 km/h

0-100: 9,2 Sek.

Verbrauch: 7,2 l/100km

Emission: 191 g CO2/km

Fazit: Der 5008 ist ein klassischer Crossover: viel Platz für Familie und Gepäck plus Bodenfreiheitsplus und höhere Sitzposition