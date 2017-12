Peter Turrini mit Kulturpreis des Landes Kärnten ausgezeichnet

Peter Turrini ist am Mittwochabend in Klagenfurt mit dem Kulturpreis des Landes Kärnten ausgezeichnet worden. In seiner Rede sagte der Schriftsteller, dass viele Gewissheiten "zunehmend von Fragen abgelöst" würden - einige dieser drehten sich um hysterischen Applaus, Konzerne, die Gewinne unversteuert verschieben, einen "adrett zugerichteten jungen Mann" und eine "Horde von Burschenschaftern".

Über den Preis freue er sich sehr, so Turrini: Er ziele auf "all die Mühen und Verzweiflungen beim Schreiben, auf die wenigen Siege und häufigeren Niederlagen" ab, die ein Schriftstellerleben bedeuten würde. Im Alter stelle er sich aber einige Fragen: "Ich frage mich zum Beispiel, warum eine Partei, deren Repräsentanten dieses Land vor nicht allzu langer Zeit moralisch und finanziell beinahe ruiniert haben, warum ausgerechnet diese Partei bei der letzten Wahl die meisten Stimmen bekam?"

Er frage sich auch, warum so viele Menschen "geradezu hysterisch applaudieren", wenn es darum geht, Zuwendungen an Flüchtlinge immer weiter zu kürzen: "Als würden ihnen diese Flüchtlinge etwas wegnehmen, sich in ihre Vorgärten hineinsetzen und die Wurstblatteln vom Brot fressen. Warum wollen so viele Menschen nicht sehen, wer einem wirklich etwas wegnimmt?", fragte Turrini und kritisierte Unternehmen, die unversteuerte Gewinne ins Ausland verschieben.

Schlussendlich stellte der Schriftsteller noch die Frage, "wie es möglich ist, dass von einem adrett zugerichteten jungen Mann und einer Horde von Burschenschaftern das nächste Regierungsheil erwartet wird". Das Preisgeld, 14.500 Euro, gehe "an Menschen, die es dringender brauchen als ich".

In seiner Rede würdigte Turrini auch seinen Kärntner Schriftsteller-Kollegen Josef Winkler: "Sein Blick in die Tiefen der Kärntner Seele - und nicht nur diese - hat dazu beigetragen, den meinen zu schärfen." Und: "Ich finde, das Land sollte froh sein, dass er noch keine Landesflucht begangen hat."

Vor der Verleihung des Kulturpreises war es zu einem Zwist gekommen: Kulturreferent Christian Benger (ÖVP) hatte das Kulturgremium im Vorfeld der Entscheidung gebeten, zu überlegen, Turrini den Kulturpreis zu verleihen. In der folgenden Sitzung sprach sich das Gremium allerdings zuerst für Winkler als diesjährigen Preisträger aus und wollte den Preis teilen. Benger entschied jedoch dagegen, was heftigen Protest des Literaturbeirats des Landes Kärnten zur Folge hatte. Die Mitglieder des Beirats betonten, dass es das erste Mal in der Kärntner Geschichte sei, dass der Kulturreferent einem Vorschlag des Kulturgremiums nicht folgen würde.