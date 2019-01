Wer ist Peter Orloff?

Ohne Peter Orloff gäbe es wohl einige Welthits nicht. Der Schlagersänger und Musikproduzent im Porträt.

Steckbrief

Geburtsdatum: 12. März 1944

12. März 1944 Sternzeichen: Fisch

Fisch Geburtsort: Lemgo

Lemgo Beruf: Schlagerstar, Musikproduzent, Schauspieler

Schlagerstar, Musikproduzent, Schauspieler Beziehungsstatus: verheiratet mit Linda Orloff (seit 1992)

verheiratet mit Linda Orloff (seit 1992) Kinder: Keine

Peter Orloff entstammt einem alten russischen Adelsgeschlecht. Sein Vater, Sohn eines Zaren-Generals, war Theologe und leitete später den in den 30er Jahren gegründeten Schwarzmeer Kosaken-Chor, in dem Peter Orloff mit 14 Jahren jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt wurde.

Seine Großmutter und seine Tante waren zuerst nicht angetan von der Chor-Teilnahme des kleinen Peter. So wird behauptet, dass die beiden, den Tourneebus beim ersten geplanten Auftritt, durch das Dorf durchgewunken hätten, sodass Peter ihn verpasste und nicht mit an Bord war.

Was den kleinen Peter jedoch nicht davon abhielt, seine Koffer zu packen und mit dem Zug nachzureisen. Ehrgeiz, der sich später auszahlen sollte. Peter Orloff hat einige Welthits mit zu verantworten.

Seine größten Hits

Obwohl seine Gesangslehrer, darunter ein Meister der Römischen Akademie, ihm aufgrund seines Stimmpotentials rieten, zur Oper zu gehen, studierte er Rechtswissenschaften in Köln, gründete in den 60er Jahren die Band "The Cossacks" und veröffentlichte 1967 seine erste Schallplatte "Das schönste Mädchen der Welt“. Es folgten zahlreiche Alben und über 20 Chart-Hits.

"Ein Mädchen für immer"

1971 sorgte er mit „Ein Mädchen für immer“ für einen nie vergessenen Hit und holte sich damit die Goldene Schallplatte nach Hause. Damals war Peter Orloff 27 Jahre alt. Große Erfolge waren u.a. auch "Monika", "Immer wenn ich Josy seh" und "Königin der Nacht".

"Maria Magdalena"

Orloff war zudem als Produzent des Megahits "Du" von Peter Maffay verantwortlich oder Hits wie "Der Junge mit der Mundharmonika" von Bernd Clüver oder "Maria Magdalena" von Roy Black.



Auftritte und Shows

Im Jahre 1993 wurde Peter Orloff zum musikalischen Gesamtleiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores berufen, mit dem er seitdem erfolgreich europaweit konzertiert.

Peter Orloff ist im Jahr mit rund 250 Auftritten in ganz Europa unterwegs und selbst mit 74 Jahren noch voller Elan und Tatendrang. Die Musik ist sein Leben.

Die Liebe seines Lebens

Sein "Mädchen für immer" hat Peter Orloff in Linda gefunden. Die beiden heirateten am 17. Oktober 1993 - es war der schönste Tag ihres Lebens. Weniger schön hingegen war für das Ehepaar ein schwerer Autounfall im November 2008. Der Musiker saß am Steuer seines Mercedes, der Wagen überschlug sich und beide mussten mit schweren Verletzungen drei Wochen im Krankenhaus bleiben. Sie hatten jedoch einen Schutzengel bei sich, denn den beiden geht es gut.

© imago/Sven Simon Der Schlagerstar mit seiner Frau Linda

Einzug ins Dschungelcamp

Ob Peter auch einen Schutzengel für das Dschungelcamp braucht? In der 13. Staffel des RTL-Erfolgformats "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" wird der Schlagersänger in den australischen Dschungel ziehen. Und die anderen Teilnehmer sollten sich warm anziehen. Der 74-Jährige kündigte gegenüber RTL an, er sei fit wie ein Turnschuhe und verlange das auch von seinen Mitstreitern. Dafür bekommt Peter Orloff von RTL gleich den Spitznamen "Drill Instructor" verpasst.

© MG RTL D / Arya Shirazi Der 74-jährige Peter Orloff wird im Dschungelcamp "Drill Instructor" genannt

Sollte Peter Orloff als Sieger aus dem Dschungelcamp hervorgehen, will er einen Teil der Sieger-Summe spenden würde. Der Musikproduzent engagiert sich schon seit Jahren für eine Siftung, die Schulen für Kinder in Not baut.

