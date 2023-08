Die Politik diskutiert über das "Normale". Abgesehen davon, dass das ein dehnbarer Begriff ist: Sind Sie der Meinung, dass diese Debatte das Land vorwärtsbringt?

Ich freue mich, dass wir gleich philosophisch beginnen. Bevor ich auf den eigentlichen Anlass eingehe, möchte ich eher auf die Ursache eingehen: Wir sind in einem immensen Wandel begriffen. Die letzten Generationen haben immer eine gewisse Stabilität gehabt, ihr Empfinden ist in die Richtung gegangen: "Immer ein bisschen mehr." Jetzt erleben wir, dass das, was wir bisher als normal empfunden haben, zu Ausnahme wird, und das, was wir als Ausnahme, als schlimm bezeichnet haben, zur Normalität wird. Dem würde ich vieles, was wir heute an politischen Aussagen hören, zugrundelegen. Es wird noch Jahre dauern, bis wir uns an diese neue Normalität gewöhnen werden.

Wir wünschen uns das alte Normal zurück.

Es gibt die Sehnsucht, es soll wieder so sein wie vor dem russischen Aggressionskrieg, wie vor dem Moment, als wir bemerkt haben, dass wir mitten im Klimawandel stecken. Da war alles ein bissel ruhiger, sicherer, keine dermaßen bedrohlichen Krisen. Man hat nicht über den Strom nachgedacht, wenn man das Licht aufgedreht hat. Heute sind das Problemlagen, denen wir uns stellen müssen, ob wir wollen oder nicht.

Die politische Debatte läuft aber nicht philosophisch ab. Johanna Mikl-Leitner spricht von "Normaldenkenden". Die FPÖ definiert, was sie für normal hält und was nicht.

Also ich halte das für einen sehr dilettantischen Versuch, Dinge zu simplifizieren. Ich würde es mir nie anmaßen, über Menschen zu sagen, sie seien abnormal. Und genau das schwingt ja mit. Ich lehne eine solche Debatte nicht nur ab, ich halte sie auch für eine Einschränkung des eigenen Handelns und der eigenen Zielgruppe. Für mich hat Politik für alle Menschen da zu sein. Das war immer mein politisches Ethos.

SPÖ-Chef Andreas Babler spricht von "unsere Leut". Wer sind die? Und wie passt das zu Ihrer Haltung, Politik für alle machen zu wollen?

Historisch betrachtet war die sozialistische Arbeiterbewegung für die arbeitenden Menschen da, die damals ja noch gar kein Wahlrecht hatten, wenn sie nicht eine gewisse Steuerhöhe eingezahlt hatten. Heute verstehe ich unter "unsere Leute" alle, die von dem, was ich politisch tue, betroffen sind. "Unsere Leute" sind für mich als Landeshauptmann alle, die in Kärnten leben.

Bei Babler klingt es nach: alle außer Multimillionäre. Davon leben ein paar an den Kärntner Seen. Sind die "unsere Leute" - nach Ihrer Definition - oder nicht?

Die sind genauso von unseren Maßnahmen betroffen -etwa keine weitere Vergabe von Motorbootlizenzen.

Sie schließen die also in Ihr Wohlwollen mit ein.

Wenn du Verantwortung trägst, dann tust du das für alle Leute. Ich kann ja nicht sagen, die Katastrophenhilfe, die in diesen Tagen durch die Unwetter und den Klimawandel oft notwendig ist, mache ich nur für die, die unter der Einkommensklasse X liegen, alle darüber sollen sich ihre Privatfeuerwehr halten. Das ist nicht mein Zugang. Oder: Bei unseren Plänen für eine Kindergrundsicherung werden alle Kinder einbezogen, auch jene reicher Eltern. Das trägt Andi Babler glühend mit. Daher ist das "unsere" ein bissel zu relativieren. Andere reden von "denen da draußen", dass man "raus zu den Menschen" müsse. Das hat hat Andi Babler klargestellt: Es geht nicht um "die da draußen". Das sind unsre Leut. Das hat jedenfalls eine andere Qualität als das, was die Landeshauptfrau und andere gesagt haben.

© Ricardo Herrgott

Sowohl der ÖVP als auch der SPÖ geht es darum, mit diesen Aussagen die FPÖ einzuholen, die in den Umfragen führt.

Ich würde unsere Politik nie an anderen Parteien orientieren. Die Sozialdemokratie hat Grundwerte, anhand derer sie die Gesellschaft weiterentwickeln und verbessern will. Das ist die Wegmarkierung, um es mit Heidegger zu sagen, der wir folgen. Ja - mit vielen Fehlern, Abweichungen und manchmal auch Rückschritten, aber nie, indem wir uns an anderen Parteien orientieren.

Im parteiinternen Wahlkampf der SPÖ ging es auch darum, wer die FPÖ schlagen könnte. Die SPÖ hat sich für Babler entschieden und tritt in Umfragen auf der Stelle. Warum?

Ich glaube nicht, dass es ein Auf-der-Stelle-Treten ist. Es ist ein fundamentaler Wandel eingetreten, nämlich jener, dass wir nicht mehr über Personen diskutieren, sondern über Inhalte, auch wenn es teilweise keine hundertprozentige Kongruenz in den einzelnen Punkten gibt. Man redet darüber, ob Arbeitszeitverkürzung oder Lohnerhöhungen die adäquate Antwort auf Produktionsgewinne sind. Man redet über Tempo 100. Wir haben Debatten über die Legalisierung von Cannabis, wo ich eine klare Meinung, einen historischen Parteitag und einen Wettkampf mit meinem Sohn hinter mir habe, den ich knapp gewonnen habe. Das sind politische Themen, über die man debattiert. Das ist kein Auf-der-Stelle-Treten, ganz im Gegenteil, die Sozialdemokratie bewegt sich.

In der Zeit von Pamela Rendi-Wagner ging es bei der Kritik zunächst auch oft um Inhalte. Trotzdem wurde daraus eine persönliche Auseinandersetzung mit vielen Kränkungen. Woher wollen Sie wissen, dass es nicht wieder so kommt?

Wenn wir uns von Lemmingen unterscheiden wollen, werden wir das beherzigen. Ich denke, dass die Zeit der Ichbezogenheit und des Mit-sich-selbst-Beschäftigens vorbei sind. Das sagt jede und jeder, und das weiß auch jede und jeder. Es gibt in manchen Bereichen ein unterschiedliches Meinungsspektrum. Aber wenn es in Richtung einer Wahl kommt, wird das in einem Vorschlag zusammengefasst werden, um damit auch ein Angebot für alle über die eigene Partei hinausgehenden Wählerinnen und Wähler zu schaffen.

Wenn es die SPÖ in eine Zweikampf-Situation mit der FPÖ schafft, wird sie dabei die Grünen schwächen. Mit einer Mehrheit links der Mitte wird es dann nichts.

Ich sehe das als einen Wettstreit der besten Ideen. Dort wird die SPÖ, die als eine der wenigen Parteien ein gesamtgesellschaftlich-politisches Bild entwickelt hat, zweifelsohne ihre Positionen sehr, sehr klar machen. Und was soll Schlimmeres passieren, als dass Grüne, Neos, von mir aus auch die ÖVP und in der einen oder anderen Frage sogar die FPÖ derselben Meinung sind? Unsere Aufgabe ist, dass wir nicht nur in einer Frage Position beziehen und versuchen, damit Stimmen zu generieren, sondern dass wir für ein gesamtgesellschaftliches Bild stehen, wie sich Österreich entwickeln soll. Und es wäre mir sehr recht, wenn alle Parteien, die antreten, sich auf dieser inhaltlichen Ebene messen und nicht mit Sündenbock-Geschichten oder "normal" argumentieren.

Das ist ein frommer Wunsch, dass im Wahlkampf nur inhaltlich diskutiert würde.

Das wird es nie geben, ich bin kein Romantiker. Aber wenn ich sehe, worüber wir manchmal Gefechte führen, und welche Entscheidungen für nächste Generationen wirklich wichtig wären, dann frage ich mich, ob nicht dieses romantische Träumen eine bessere Ausgangsposition ist, als diese kleinen Gemetzel für vermeintlich große Vorteile. Was hast du denn von zwei Prozent mehr, aber es schmilzt dir der Planet unterm Hintern weg?

» Was hast du von zwei Prozent mehr, aber es schmilzt dir der Planet unterm Hintern weg? «

Der deutsche Ex-Minister Peter Altmaier hat vorgeschlagen, dass sich die Parteien auf ein gemeinsames Programm gegen den Klimawandel einigen, das auch hält, wenn es einen Regierungswechsel gibt.

Das ist ein guter Ansatz, den wir in Kärnten im Kleinen versucht haben. Wir haben mit der ÖVP eine Nachhaltigkeitskoalition gebildet und orientieren uns an den Sustainable Development Goals der UNO, zu denen sich alle 193 Mitgliedsstaaten verpflichtet haben. An dieser supranationalen Gemeinsamkeit sollten wir arbeiten. Nationalstaaten, Bundesländern, Kommunen, Regionen kommt dabei eine wichtige Rolle zu: global denken, lokal handeln.

Andreas Babler hat Vermögenssteuern als Koalitionsbedingung genannt. Außer den Grünen lehnen das alle Parteien ab. Sie könnten also in Koalitionsverhandlungen zur Verschubmasse werden. Wie wichtig ist Ihnen, dass solche Steuern kommen?

Laut Österreichischer Nationalbank besitzt das reichste Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die Hälfte des gesamten Vermögens in diesem Land. Niemand, nicht einmal der Superreichste, wird das als gerecht erklären können. Wir sagen, diese Leute sollen einen gerechteren Anteil dazu leisten, einen gesellschaftlichen Ausgleich zu finanzieren. Mit den zusätzlichen Einnahmen - wir reden hier von Vermögen über einer Million Euro - könnte man den Faktor Arbeit entlasten. Damit kurbeln wir die Wirtschaft an, erhöhen die Kaufkraftparität und schaffen damit Impulse, die aus der Wirtschaft selbst nicht kommen können. Und wenn Sie fragen, wie das konkret aussehen soll - wir haben im letzten Präsidium beschlossen, dass eine Expertinnen- und Expertengruppe einen konkreten Plan ausarbeiten soll. Mit den Einnahmen könnte man zudem auch die Kinderarmut in Österreich durch eine Kindergrundsicherung - im Höchstfall 872 Euro, mindestens jedoch auch für die Kinder der reichsten Eltern 285 Euro - bekämpfen. Das sind gesellschaftspolitische Herausforderungen, die auch wir früher, das muss man selbstkritisch sagen, nicht mit der notwendigen Stringenz angegangen sind. Weil Andi Babler hier klare Worte findet, steht das jetzt auf der politischen Agenda.

Sie koalieren in Kärnten mit der ÖVP. Was wäre denn ihre Lieblingsvariante im Bund?

Wir wenden in Kärnten unseren Wertekompass an, schauen, wo es die größte Schnittmenge gibt, und dass gewisse Grundwerte - also zum Beispiel keine Hetze gegen Ausländer, kein Negieren von Zweisprachigkeit - eingehalten werden. Auf dieser Basis haben wir uns schon drei Mal mit der ÖVP gefunden, einmal auch mit den Grünen. Da hatten wir die erste Dreierkoalition in der Zweiten Republik. Es ist geltende Beschlusslage, dass wir nicht mit der FPÖ regieren. Ich habe in Kärnten mit der FPÖ geredet, es war auch kein schlechtes Gespräch. Aber ich glaube nicht, dass wir die selben Grundpositionen, vor allem bei Menschenrechten und Humanität, haben.

ÖVP-Chef Karl Nehammer schließt eine Koalition mit Herbert Kickl aus. Glauben Sie ihm das?

Das ist eine Angelegenheit der ÖVP selbst. Niemand hat sie zu solchen Distanzierungen aufgefordert. Ich nehme an, der Herr Bundeskanzler wird das aus einer bestimmten Überlegung gemacht haben. Etwa um in einer medial zugespitzten Personenbezogenheit zwischen Babler und Kickl auch wieder dabei zu sein.

Also reine PR-Taktik?

Das muss der Karl selbst bewerten, wie ernst er das meint. Die Beispiele Niederösterreich und Salzburg sprechen für sich.

Sie haben derzeit den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz und verhandeln mit dem Bund den Finanzausgleich. Derzeit hat man den Eindruck, es wird nur gestritten. Wären gegen die Politikverdrossenheit nicht rasche Ergebnisse besser?

Generell interessieren, wenn überhaupt, Ergebnisse. Dass es hier allerdings um fundamentale Dinge geht, nämlich die Weiterentwicklung des Föderalismus, ist allen klar, die schon einmal einen Kassasturz auf ihrer Ebene gemacht haben. Der jetzige Finanzausgleich, der schon seit Jahren in Kraft ist, berücksichtigt nicht, dass es in jenen Bereichen, wo die Länder und Gemeinden besonders viel zu leisten haben - Gesundheits- und Pflegeversorgung, Bildung -, eine enorme Kostendynamik gegeben hat. Laut Wifo sind die Ausgabenanteile der Länder zwischen 2000 und 2018 um 78 Prozent gestiegen, jene des Bundes nur um 55,9 Prozent. Ich glaube auch, dass der Finanzausgleich mit Reformen einhergehen sollte. Reformen, die die Länder bereits umsetzen, wie die Regionalen Strukturpläne Gesundheit beweisen. Es gab schon positive erste Gespräch mit dem Gesundheitsminister.

© Ricardo Herrgott

Aber mit dem Finanzminister gibt es Probleme?

Ich habe ihn zu einer außerordentlichen Landeshauptleute-Konferenz eingeladen. Die Zeit drängt. Selbst nach einer Einigung dauert es noch zwei, drei Monate, bis du den dazu gehörenden Gesetzgebungsprozess in trockenen Tüchern hast. Wenn wir das nicht bald machen, werden wir keinen Schritt weiterkommen. Eine automatische Prolongation des derzeit geltenden Finanzausgleichs wird von Ländern und Gemeinden keinesfalls akzeptiert werden. Die Budget-Stabilitätskriterien der EU und deren Einhaltung sind dann für Länder und Gemeinden nicht in Kraft. Das heißt im Klartext, dass bei Nicht-Einhaltung der Budgetrichtlinien nur der Bund derjenige ist, der mit Sanktionen zu rechnen hat.

Was treibt den Finanzminister in diesem Streit?

Offensichtlich der dem Amt innewohnende Dagobert-Duck-Effekt. Aber wenn man den Föderalismus will, und Minister Brunner kommt ja aus dem Ländle, wird man einer wirklichen Analyse und einem Aufeinanderzugehen nicht ausweichen können. Ich lasse nichts unversucht. Aber bei seinem letzten Vorschlag, zwei Milliarden Euro pro Jahr, bleiben bei näherer Betrachtung nur 473 Millionen Euro übrig. Die Kommentare meiner Kollegen, auch der ÖVP-Landeshauptleute, sind allesamt vernichtend. Markus Wallner spricht sogar von einer "Mogelpackung".

Was hätte der Minister von einem Andauern des Streits?

Möglicherweise spielen da auch die Nationalrastwahlen nächstes Jahr eine Rolle.

Er mimt den starken Mann?

Das haben Sie jetzt gesagt. Aber ich gebe Ihrem Gedanken recht. Viele meinen, es steht einem Finanzminister in einer für seine Partei nicht leichten Situation nicht schlecht, ein bissel ein Sparmeister zu sein. Nur kann das am Ende den Föderalismus und noch schlimmer die Gesundheits- und Pflegeversorgung der Bevölkerung in der gewohnt hohen Qualität kosten. Der Vorschlag der Länder ist ein vertikaler Finanzausgleich, der die Steuereinnahmen im Verhältnis 60,5 Prozent für den Bund, 25 für die Länder und 14,5 für die Gemeinden aufteilt. Das wären die den tatsächlichen Kosten entsprechenden Äquivalente. Das hätte man dann ein für alle Mal. Man wäre im Guten wie im Schlechten, bei mehr oder weniger Ertragsanteilen, aneinander gebunden.

Beim Transparenzgesetz sitzen die Bremser auf Länderseite. Warum?

Das ist eine Simplifizierung. Ich bin auch dafür, dass man Dinge nicht verbirgt, sondern transparent macht. Aber wir haben bis heute entgegen allen medienwirksamen Ankündigungen seitens der Bundesregierung keinen Gesetzesentwurf gesehen. Die Landeshauptleute haben in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es kein ohne eine Vielzahl neuer Planstellen schaffbarer zusätzlicher Aufwand sein soll und dass das Amtsgeheimnis geregelt gehört. Ich weiß nicht, ob das im angeblich existierenden Entwurf geregelt ist. Wir verhindern nichts, wir haben nur nichts in der Hand.

Interessant, dass immer der Vorwurf des großen Aufwands kommt, wenn Menschen etwas wissen wollen.

Die Frage ist: Was ist genau zu machen, und gibt es für vermehrten personellen Aufwand eine gewisse Entschädigung? Gibt es da mehr Ertragsanteile, oder was? Das gehört alles geregelt. Wenn ein Bürger zum Beispiel eine Grundstücksumwidmung will, die abgelehnt wird, dann will er wissen, welcher Nachbar den Einspruch gemacht hat. So, und dann muss man eben wissen, passt das mit dem Datenschutz, darf ich das sagen oder nicht? Das will ich ganz klar geregelt haben.

» Das muss der Karl selbst bewerten, wie ernst er das meint. Die Beispiele Niederösterreich und Salzburg sprechen für sich «

Wir sitzen hier am Wörthersee. Die Buchungslage für den Sommer ist sehr gut. Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr sagt, das sei ein Nachzieheffekt der Pandemie. Man leistet sich noch einmal was, dann kommen karge Jahre. Machen Sie sich Sorgen um das Tourismusland Kärnten?

Wir denken die ganzen Zeit darüber nach und versuchen auch immer wieder, in den verschiedenen Preissegmenten zu attraktivieren. Wir haben viel zu bieten, von der Trinkwasserqualität der Seen bis zur Kultur. Ich habe nicht die Sorge, dass die Attraktivität nicht mehr gegeben ist. Was wirklich wichtig ist, ist, dass die Kaufkraftparität der breiten Bevölkerung stabil gehalten wird. Die Leute können sich weniger leisten, es geht ans Ersparte. Mich wundert, dass in diesem Bereich nicht zielorientierter seitens der Bundesregierung vorgegangen wird. Wir haben in Kärnten versucht, mit dem Kärnten-Bonus gegenzusteuern. Wir haben mit den Zuwendungen, die wir mit der Dividende der Kelag finanziert haben, 70.000 von 225.000 Haushalten erreicht. Wir stärken jetzt auch unser soziales Netz im Bereich der Wohnbeihilfe, um dagegenzuhalten. Aber was wir wirklich bräuchten: z. B. im Bereich der Lebensmittel eine rigorose und mit Recht ausgestattete amtliche Preiskontrolle. Wir brauchen zielorientierte Maßnahmen im Bereich der Energie, ohne Gießkanne. Und wir brauchen eine Mietpreis-Obergrenze. Das ist eine existenzielle Frage.

Würde das noch viel bewirken, oder ist uns die Inflation schon davongaloppiert?

Es würde immer noch Sinn machen. Man muss klar in der Argumentation sein: Viele Betriebe sind mit der Inflation mitgesegelt und haben in unverschämter Weise Preissteigerungen gemacht. Daher glaube ich, dass Preiskontrollen im Lebensmittelbereich das zumindest unterminieren könnten.

Vor der Herbstlohnrunde gibt es Mahnungen, die Arbeitnehmervertreter sollten sich zurückhalten, um die Inflation nicht weiter zu treiben.

Bringen wir es auf den Punkt: Was war denn früher da, die Inflation oder die höheren Lohnabschlüsse? Die Inflation und die falschen Maßnahmen dagegen waren zuerst da, und die Lohnabschlüsse waren das notwendige Nachziehen, mit einem deutlichen temporären Nachteil für die Arbeitnehmer. Wir haben das bei den Pensionen ausgefochten: Wenn man deren jährliche Erhöhung in Zeiten der starken Teuerung mit den Inflationsraten des Vorjahres berechnet, schlägt sich das als Benachteiligung im Endeffekt zwei Jahre lang nieder. Das haben wir aufgezeigt, und die Regierung hat das erfreulicherweise Schritt für Schritt geändert.

Für die Löhne und Gehälter heißt das?

Dass es eine kräftige Erhöhung geben wird. Am klügsten wäre es bei dieser Lohnrunde, mit den preisdämpfenden Maßnahmen, die wir bereits besprochen haben, für eine Inflationshemmung zu sorgen und die Lohnerhöhung als Stimulation für die Nachfrage am Binnenmarkt zu sehen. Wir merken jetzt schon, Einbrüche im Bausektor, niemand kann sich angesichts der Inflation und der steigenden Zinsen im privaten Bereich beim Bau etwas Großartiges leisten. Das heißt, wir müssen den Markt stimulieren. Die öffentliche Hand wird Bauaufträge vorziehen müssen, damit es nicht zu einer großen Arbeitslosigkeit in diesen Branchen kommt. Auch das sollte man beim Finanzausgleich berücksichtigen.

Wird die Nationalratswahl 2024 eine Denkzettelwahl wegen der Inflationskrise?

Das wird zweifelsohne mitspielen, so wie bei den Landtagswahlen heuer Covid eine Rolle gespielt hat. Da komme ich zu dem zurück, was wir am Anfang besprochen haben: Es geht nicht um das Kurzzeitgedächtnis der Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, dass es eine neue Normalität geben wird. Es wird alles mitberücksichtigt und im Stimmverhalten einen Ausschlag geben.

Wir könnten neue Verhältnisse nach der Wahl sehen?

Ich denke, dass es entscheidend sein wird, wie die wahlwerbenden Parteien ihre Schwerpunkte setzen. Ich nehme für die SPÖ in Anspruch, dass sie ein gesamtgesellschaftliches Konzept bietet. Es wird zweifelsohne populistische Grundorientierungen geben auf einzelne Dinge, die den Menschen am meisten wehtun, aber diese haben manchmal auch nur einen sehr kurzfristigen und -sichtigen Charakter. Ich denke, dass am Ende die Gesamtbetrachtung das Entscheidende sein wird.

Ihr Tipp: Gibt es am Ende Platz 1,2 oder 3 für die SPÖ? Und ich meine nicht ihren Wunschtipp, den kennen wir.

Wenn die Notwendigkeit einer gesellschaftspolitischen Veränderung, die die Menschen mitnimmt, den Vorrang hat, muss der Anspruch der Sozialdemokratie Platz eins sein.

Der Anspruch ja, aber ...

Der Souverän sind die wahlberechtigten Menschen im Land.

Das Interview erschien ursprünglich im News-Magazin 30/2023.