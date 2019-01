Peter Alexanders Sohn ist tot. Michael Neumayer ist im Alter von 56 Jahren in der Türkei verstorben.

Michael Neumayer, der Sohn von Peter Alexander, ist im Alter von 56 Jahren in der Nähe von Antalya verstorben. Einen entsprechenden Bericht von "oe24.at" hat ein Sprecher der Familie inzwischen bestätigt. Die Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt.

Wie die "Bild" berichtet, wurde Michael Neumayer, der an Diabetes und Epilepsie gelitten haben soll, am Samstag ins Krankenhaus eingeliefert. Er habe jedoch auf seine Entlassung bestanden und wurde am Sonntag in der Früh tot in seiner Wohnung aufgefunden.

© imago/Rolf Hayo 1973: Peter Alexander posiert mit seiner Frau Hilde und den beiden Kindern Susi und Michael im Garten

Die Polizei habe die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft abgegeben, um die genaue Todesursache festzustellen, heißt es. Das Außenministerium hat gegenüber der APA zunächst nur das Ableben "eines Österreichers" bestätigt.

Michael Neumayer war der einzige Sohn von Peter Alexander und seiner Ehefrau Hilde, die im Jahr 2003 verstarb. Nach ihrem Tod zog sich der beliebte Entertainer und trauernde Witwer weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück und lebte in seiner Villa in Grinzing. Der nächste Schicksalsschlag folgte auf dem Fuße: Peter Alexanders Tochter Susanne, genannt "Susi", starb im Jahr 2009 durch einen Autounfall auf Ko Samui (Thailand).

© imago/SKATA 2002 war die Welt noch in Ordnung: Peter Alexander mit Tochter Susi, Ehefrau Hilde und Sohn Michael

Peter Alexander selbst verstarb am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren in Wien.

Michael Neumayer hinterlässt zwei Kinder: Lena (31) und Philipp (29). Die beiden wirkten im Jahr 2016 in der Peter-Alexander-Doku "Hier ist ein Mensch: Peter Alexander" des österreichischen TV-Produzenten Thomas Macho mit. Ihr Vater war nicht dabei. "Es war aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich", erklärt Macho gegenüber der "Bild".