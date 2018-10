Der per Haftbefehl gesuchte peruanische Ex-Präsident Alberto Fujimori ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 80-Jährige fuhr am Mittwoch mit seinem Sohn Kenji Fujimori in einem Krankenwagen zu einer Klinik in der Hauptstadt Lima, wie im Fernsehen zu sehen war.

Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof die Begnadigung des früheren Staatschefs (1990-2000) aufgehoben und dessen sofortige Verhaftung angeordnet. Fujimori war Ende 2017 vom damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski wegen seines schlechten Gesundheitszustands begnadigt worden.

Schwerer Menschenrechtsverletzungen

Der frühere Machthaber war wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt worden, die er jetzt weiter absitzen soll. Der Oberste Gerichtshof stufte die Begnadigung als verfassungswidrig ein. Der Ex-Präsident verbrachte bisher zehn Jahre im Gefängnis.

In seiner Amtszeit ließ Fujimori Sicherheitskräfte rigoros gegen linke und angeblich subversive Kräfte vorgehen, das Parlament wurde entmachtet. Der Staat sah sich durch die Terrororganisation "Leuchtender Pfad" bedroht. Zudem wurden Zehntausende indigene Frauen zwangssterilisiert, um ihre Kinderzahl zu reduzieren. Sie wurden als Entwicklungshemmnis gesehen.

Warum die Begnadigung aufgehoben wurde

Fujimori war 2007 wegen Korruption und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ende vergangenen Jahres begnadigte der damalige peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski den erkrankten Politiker nach zwölf Jahren Haft aus humanitären Gründen. Der Schritt löste Empörung bei Opfern, deren Angehörigen und bei Menschenrechtsaktivisten aus. Präsident Kuczynski wurde inzwischen selbst wegen Korruption des Amtes enthoben.

Opferanwalt Carlos Rivera begrüßte den Richterspruch. Fujimoris Begnadigung habe internationale Standard verletzt und deshalb "keinen rechtlichen Wert", erklärte er. Fujimoris Arzt Alejandro Aguinaga zeigte sich hingegen entsetzt: Die Begnadigung seines Patienten sei ein "verfassungsgemäßer Akt" gewesen, sagte er im Radiosender RPP.



Fujimoris Anwalt legte umgehend Berufung gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts ein. Er will zudem erreichen, dass der Ex-Präsident nicht inhaftiert wird, solange die Berufung läuft.

Fujimori selbst wurde einige Stunden nach dem Richterspruch mit einem Krankenwagen in eine Klinik in Lima gefahren. Begleitet wurde er dabei von seinem jüngsten Sohn Kenji.