Wie sehen eigentlich die perfekten Lippen aus? Ein US-amerikanischer Wissenschafter und Schönheitschirurg hat sich dieser Frage gewidmet, eine Studie durchgeführt und eine simple Formel errechnet. SO sehen also die perfekten Lippen aus.

Brian Wong lebt, forscht und arbeitet laut "welt.de" in Kalifornien. Als auf Gesichter spezialisierter Schönheitschirurg. Ein Job, bei dem man sich zwangsläufig mit der Frage konfrontiert sieht: Was ist eigentlich schön? Grund genug, diesem Thema eine eigene Studie zu widmen.

Also machte sich ein Forscherteam rund um Wang an die Arbeit. Als Erstes wurden Fotos von Frauen geknipst, die zwischen 18 und 25 Jahren alt waren. Die Bilder wurden dann am Computer gemischt mit dem Ziel, dem Schönheitsideal entsprechende neue Gesichter zu generieren.

Über 100 verschiedene Lippenvarianten

Dabei wurde darauf geachtet, möglichst viele Lippenvarianten abzubilden. Die einen waren ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen weniger stark gefüllt. Mal war die Oberlippe schmäler, dann wieder die Unterlippe. Insgesamt schufen die Forscher über 100 verschiedene Varianten von weiblichen Lippen.

Nun mussten die Lippen beurteilt werden. Indirekt, sozusagen. Insgesamt 100 Versuchspersonen wurden jeweils fünf Frauen präsentiert, die sie anhand eines Fünf-Punkte-Systems bewerten mussten, wobei fünf die Bestnote war. Die Teilnehmer wurden dabei nicht direkt nach den Lippen, sondern nach dem Gesicht im Allgemeinen gefragt.

Einfache Formel für perfekte Lippen

Auf Basis des Ergebnisses erstellten die Forscher eine Formel, anhand der man Form und Größe der perfekten Lippen errechnen kann. Zum einen sollten die Lippen eine Fläche von 9,6 Prozent im unteren Drittel des Gesichts bedecken. Zum anderen sollte das Verhältnis von Ober- zu Unterlippe 1:2 betragen.

Wenn Sie sich nun fragen, wer zum Beispiel Trägerin des Inbegriffs schöner Lippen ist - "welt.de" gibt die Antwort. Sie lautet: Alessandra Ambrosio und Miaranda Kerr. Einziger Wermutstropfen: Für die Untersuchung wurden lediglich Frauen mit weißer Hautfarbe herangezogen.

© imago/Zuma Press Miranda Kerr hat den Forschern zufolge perfekte Lippen

Video-Empfehlung:

Schmink-Anleitung - Matte Lippen schminken

© Video: G+J Digital Products

Schmink-Anleitung - Two-Tone-Lips

© Video: G+J Digital Products