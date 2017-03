Die Polizei hat in einer Wohnung in München die Leiche einer offenbar bereits vor zwei Jahren verstorbenen Frau gefunden. Aufgrund von Hinweisen eines Nachbarn sei die Wohnung der alleinstehenden Frau geöffnet und die Leiche entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Nachbar hatte die 91 Jahre alte Frau nach eigenen Angaben seit etwa einem Jahr nicht mehr gesehen. Eine Leichenbeschau habe keine Todesursache mehr ergeben, weshalb der Leichnam in die Rechtsmedizin gekommen sei.