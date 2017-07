Wenig Platz, lange Wartezeiten und Stress im Morgenverkehr: Auf der Suche nach Auswegen in der Früh in die Arbeit zu kommen, hat der Münchner Benjamin David eine ideale Lösung gefunden. Er schwimmt zu seiner Arbeitsstelle.

Der morgendlichen Verkehr in der Stadt mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln ist nicht selten ein Killer für gute Laune. So auch in München, wo der "Isar-Highway" ein Stressfaktor für alle Verkehrsteilnehmer ist. Vor zwei Jahren hatte Benjamin David genug davon. Und eine Idee: Er wechselte auf den Wasserweg.

© APA/DPA/Heinl

Der 40-Jährige schwimmt seither regelmäßig vom Flussufer seiner Wohnung knapp zwei Kilometer an den Kulturstrand am Deutschen Museum. David überprüft jeden Tag Temperatur und Pegel der Isar im Internet: Nur wenn der Pegel zu hoch sei, verzichte er auf den Schwimmweg. Ist das Wasser zu kalt zeiht er einen Neoprenanzug an.

© APA/DPA/Heinl

Wie aber transportiert er seine Arbeitsutensilien mit? Der Bürojob "einer kleinen Denkfabrik für Kultur und Kommerz im öffentlichen Raum" - wie er selbst sagt - erfordert schließlich Business-Outfit und Notebook. Die Lösung ist ganz einfach, ein sogenannter Wickelfisch dient David nicht nur als Fahrzeug, sondern auch als wasserdichte Transporttasche.

© APA/DPA/Heinl

Sein Weg in die Arbeit führt ihn unter vier Brücken durch und erntet nicht selten das Staunen und Winken überraschter Beobachter. Benjamin David wünscht sich, dass dieses Modell Schule macht: "Ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen auf die Isar umsteigen". Aber Hand aufs Herz: Wieviele Leute wohnen und arbeiten denn gleichzeitig schon so nahe am Wasser die der Deutsche?!