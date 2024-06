"Peaky Blinders"-Film mit Cillian Murphy angekündigt

Die Streaming-Plattform Netflix bringt einen "Peaky Blinders"-Film mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy heraus. Der 48 Jahre alte gebürtige Ire spielt darin wie schon in der gleichnamigen BBC-Serie den Gangster Tommy Shelby, wie Netflix in einem Post auf X am Dienstagabend (Ortszeit) ankündigte.

Dazu postete der US-Streaming-Gigant das Foto eines Stapels Papier, der an ein Filmskript erinnert. Auf dem Deckblatt ist unter anderem zu lesen: "Geschrieben von Steven Knight" und "Regie geführt von Tom Harper". "Scheint, als wäre Tommy Shelby mit mir noch nicht fertig gewesen", wurde Murphy zitiert. Dieser Film sei für die Fans, fügte der Schauspieler hinzu, der kürzlich für seine Rolle in dem Film "Oppenheimer" mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden war.

In der BBC lief "Peaky Blinders" als Serie in sechs Staffeln von 2013 bis 2022. Die Story dreht sich um eine legendäre Straßengang in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham in der Zeit zwischen der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg. Im Film soll die Geschichte bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs weitergeführt werden. Ab wann der Film verfügbar sein soll, verriet Netflix zunächst nicht.