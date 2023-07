Pauser neuer Ö3-Chef, Gastinger leitet ORF-TV-Unterhaltung

Der ORF hat mit Michael Pauser einen neuen Ö3-Chef gefunden. Der bisherige Leiter des Büros des Technischen ORF-Direktors Harald Kräuter folgt mit 1. September auf Georg Spatt, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Auch für die TV-Unterhaltung gibt es mit Martin Gastinger ab 1. August einen neuen Leiter am Küniglberg. Der bisherige ServusTV-Unterhaltungschef folgt auf Alexander Hofer, der bereits als ORF-NÖ-Landesdirektor tätig ist.

Pauser steht damit künftig an der Spitze des mit Abstand reichweitenstärksten Radiosender des Landes. Der Niederösterreicher ist bereits seit 1990 für den ORF tätig und hat dabei auch viele Jahre Erfahrung bei Ö3 gesammelt. 1999 übernahm er die Ressortleitung der Ö3-Internetredaktion, ab 2003 leitete er den Bereich Moderation und 2011 übernahm er zusätzlich die Ressortleitung der Ö3-Programmgestaltung. 2022 wechselte er in die Technikdirektion, wo er für die Restrukturierung des Digitalbereichs verantwortlich zeichnete. "Jede Woche fast die Hälfte der Menschen in Österreich mit Ö3 durch ihr Leben begleiten zu dürfen, ist einer der spannendsten Jobs, die es gibt", wurde Pauser, der 1974 in Krems geboren wurde, zitiert. Er kündigte an, mit den Moderatorinnen und Moderatoren viel im Land unterwegs zu sein und auf die Menschen zugehen zu wollen.

Auch Gastinger übernimmt mit der TV-Unterhaltung eine gewichtige, publikumsträchtige Position im ORF. Er begann seine Tätigkeit im Medienbereich 1987 beim ORF, wo er bis 1992 unterschiedliche Funktionen bei Ö3 oder auch in der Jugendredaktion inne hatte. Später leitete er die Programm- und Sendeplanung bei Premiere. 2006 kehrte er nach Österreich zurück und betätigte sich bei ATV als Programmdirektor und später als Geschäftsführer. Ab 2018 war er für den Ausbau der Unterhaltung bei ServusTV zuständig, wo er etwa den Quotenerfolg "Quizjagd" im Vorabendprogramm des Privatsenders etablierte. "Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe beim ORF und dass ich meine Erfahrung der letzten Jahre hier einbringen kann", so Gastinger.

Der ORF teilte am Montag noch weitere Personalentscheidungen mit. So verlängerte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Silvia Lahner als interimistische Ö1-Chefin. Lisa Zuckerstätter übernimmt die Abteilung "Humanitarian Broadcasting" unbefristet. Bisher war sie interimistische Leiterin. Anita Malli übernimmt die Leitung der Funktionsgruppe "Umwelt und Nachhaltigkeit".

Weißmann gratulierte den neu bestellten Personen zu ihren künftigen Funktionen. "Gemeinsam mit ihren hervorragend aufgestellten Teams werden sie diese gemäß unserem Versprechen, ein 'ORF für alle' zu sein, erfolgreich meistern", zeigte er sich überzeugt und betonte, dass sie ein gemeinsames Ziel hätten: "Die Zufriedenheit unseres Publikums."