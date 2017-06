Als verwegener Seeräuber-Onkel mit verfilzten Dreadlocks taucht er im neuen Kinofilm "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" auf. Keine typische Rolle für den früheren Anführer der "Fab Four": Paul McCartney, Mitbegründer der Beatles, kämpfte lange gegen seinen Ruf als rehäugiges und zuverlässiges Gegengewicht zum unkonventionellen, kantigen John Lennon.