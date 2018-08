Wenn es um die erste Verabredung geht, ticken die meisten Singles gleich: Man möchte sein Gegenüber am liebsten gleich von Anfang an vom Sessel hauen. Wie das geht, erklärt Clémentine Lalande, CEO der Dating-App Once. Eine Umfrage unter den App-Usern räumt mit gängiges Klischee auf und zeigt worauf es den Österreichern bei der Partnerwahl tatsächlich ankommt.

Intelligente Fragen stellen

Begeisterte Zuhörer sind bei der Partnersuche sehr gefragt – vor allem solche, die auch noch interessierte Fragen stellen und mehr über uns herausfinden wollen. Offenes Interesse an der anderen Person das wichtigste Kriterium. „Sich nach den Hobbies oder der Vergangenheit des Gesprächspartners zu erkundigen, vermittelt Wertschätzung. Gerade am Anfang einer Beziehung kann man sich hier mit gezieltem Nachfragen, von anderen stillen Zuhörern abheben. Wer den anderen auch noch zum Lachen bringt, bleibt noch länger in Erinnerung“, erklärt die Dating Expertin. Humor ist nämlich das zweit größte Ass im Dating-Repertoire. Worüber gelacht wird, ist dabei (fast) irrelevant.

Wer zahlt die erste Rechnung?

Viele Männer denken, dass sie das erste Abendessen oder den ersten Drink bezahlen müssen, um nicht geizig zu wirken. Auch wenn es sicher nicht schlecht beim anderen Geschlecht ankommt, der Mann sammelt damit leider kaum Extrapunkte. Auch Männer die noch während dem ersten Date nach einem zweiten Treffen fragen, beeindrucken kaum. „Lieber ein bis zwei Stunden vergehen lassen und eine nette Nachricht schreiben, bevor man mit der Tür ins Haus fällt“ rät Clémentine Lalande. Unsicherheit und Ungeduld kann wiederum durch aktives Zuhören verringert werden: So lässt sich leicht feststellen, ob das Date Lust auf „Runde zwei“ hat.

So unterstreicht man seine Spontanität

Spontanität ist eine Charaktereigenschaft, die oft in der Beschreibung des Traumpartners verwendet wird. Wie sieht es mit der Abenteuerlust beim ersten Treffen aus? Wer eine spannende Unternehmung vorschlägt, hebt sich auf jeden Fall positiv hervor. Wie wäre es beispielsweise mit dem Ausprobieren einer ausgefallenen Eissorte à la Zartbitter-Schoko-Chili auf Aktivkohle-Stanitzel? Sportliche Dater könnten es mit Bouldern oder Stand-up-Paddling versuchen.

Mehr Kommunikation, weniger Schminke

"Eine weitere Erkenntnis, die wir aus den Antworten der Once-User gezogen haben ist, dass die Oberflächlichkeit bei der Partnerwahl in den Hintergrund rückt". Nur jeder zehnte Österreicher beeindruckt tatsächlich mit einem umwerfenden Outfit beim ersten Date. Mehr als die Hälfte schätzt hingegen ehrliches Interesse und Kommunikation.

Über die Dating-App Once

"Once" ist die am schnellsten wachsende Dating-App seit Tinder überzeugt durch ihr alternatives Konzept: Anstatt unzähliger Profile erhalten Once-User nur einmal pro Tag handverlesene Vorschläge und haben 24 Stunden Zeit, sich nur mit diesen auseinanderzusetzen. Dabei treffen professionelle Matchmaker eine Auswahl – passend zum eigenen Profil. "Once" richtet sich damit an Personen, die auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung sind, weshalb die "Once" auch als "Anti-Tinder-App" bezeichnet wird. Seit September 2016 bringt die Slow-Dating-App auch Nutzer in Österreich zusammen.