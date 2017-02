Partielle Halbschatten-Mondfinsternis in der Nacht auf Samstag

In der Nacht auf Samstag ist eine partielle Halbschatten-Mondfinsternis österreichweit zu beobachten. Der Mond tritt dabei nicht in den Kernschatten der Erde, sondern fast vollständig in deren Halbschatten. Die daher eher unauffällige Verfinsterung erreicht ihren Höhepunkt nach Angaben der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) zwischen 0.43 und 2.43 Uhr.

Zum Maximum der Finsternis um 1.45 Uhr steht der Mond rund 50 Grad hoch im Südwesten, er ist zu diesem Zeitpunkt zu 98,8 Prozent - also fast total - in den Halbschatten der Erde eingetreten. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, lässt sich das Ereignis am besten mit freiem Auge oder einem Fernglas verfolgen. Die nächste Mondfinsternis kann man am 7. August beobachten, es wird eine partielle sein. Am 27. Juli 2018 ist dann eine totale Mondfinsternis teilweise zu sehen.