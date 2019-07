hWild vor 2 h melden antworten

Der Rechnungshof ist als unabhängiges Organ des Nationalrates gesetzlich definiert. In Bezug auf Finanzen, Vermögen, Betriebe und Spenden der Parteien liegt hier ein unauflösbarer Interessenskonflikt vor, da der NR – und damit die in ihm vertretenen Parteien – Gesetzgeber ist. Also gibt es ein ständiges parteipolitisches Gezerre, was der RH einsehen und prüfen darf / soll / muß und was nicht.