Parteienförderung: ÖVP will Valorisierung weiterhin nur Aussetzen

Die ÖVP unterstützt die vom Rechnungshof geforderte Abschaffung der automatischen Valorisierung der Parteienförderung nicht.

Für inhaltliche Fragen war Klubchef August Wöginger, der die Gespräche mit den anderen Parteien führen soll, am Montag nicht zu erreichen. In einer schriftlichen Stellungnahme beharrte die ÖVP-Zentrale aber darauf, die Valorisierung nur auszusetzen. Die FPÖ schweigt dazu.

Aus der ÖVP heißt es zum Vorstoß von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, die Valorisierung nicht nur auszusetzen sondern abzuschaffen, man habe den klaren Wunsch die Valorisierung auszusetzen. "Wir laden alle Parteien zu Gesprächen ein und dazu, unseren Vorschlag zu unterstützen, dass es auch dieses Jahr nicht mehr Geld für Parteien gibt", heißt es in der Stellungnahme.

Eine eigene Initiative zur Reform des Parteiengesetzes plant die ÖVP in diesem Zusammenhang offenbar nicht. "Was die Parteienförderung insgesamt betrifft, wurde diese erst vor 6 Jahren neu aufgestellt", wird in der Stellungnahme betont. Man sei aber "gesprächsbereit", insbesondere was die Umgehung der geltenden Gesetze über Vereine betrifft, so die ÖVP. Diesen Vorwurf erhebt die Partei schon länger gegen die SPÖ, ohne allerdings Belege vorgelegt zu haben.