Wann geht Christian Kern, kommt Thomas Drozda? Wird Rendi-Wagner auch die Klubführung übernehmen?

Der SPÖ-Parlamentsklub tritt heute um 14 Uhr noch vor der Sitzung des Parteivorstands zusammen. Der eigentlich routinemäßige Termin vor dem morgigen Plenum des Nationalrats ist angesichts des Wechsels an der Parteispitze brisant. Denn auch in der Fraktion stehen damit Personalia an.

Vermutlich wird die designierte Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner von Christian Kern auch die Klubführung übernehmen. Ob das schon heute und damit vor ihrer Designierung zur SPÖ-Chefin durch den Parteivorstand geschieht, war bis wenige Stunden davor noch nicht entschieden.

Wann gibt Christian Kern ab?

Ebenso unklar war, wie das weitere Schicksal des geschäftsführenden Klubobmanns Andreas Schieder aussieht. Als offenes Geheimnis gilt, dass Rendi-Wagner ihn gerne durch Thomas Drozda ersetzen würde. Spielt Schieder, der zu Beginn der Legislaturperiode vom Klub mit klarer Mehrheit gewählt wurde, aber nicht mit, ist er de facto nicht aus seiner Funktion wegzubekommen. Bisher zeigte Schieder wenig Neigung, einen freiwilligen Rückzug anzutreten.

Nicht einmal, wann Christian Kern sein Mandat abgibt, ist entschieden. Sobald es so weit ist, könnte die frühere Vorsitzende der Jungen Generation Katharina Kucharowits wieder in den Nationalrat kommen.