Die temporären Parlamentspavillons auf dem Heldenplatz und im Bibliothekshof sind bezugsfertig, die Übersiedlung hat begonnen. Heute wurde die Außengestaltung der Pavillons offiziell abgeschlossen, berichtet die Parlamentskorrespondenz.

"Wir haben eine gute Entscheidung getroffen und sind davon überzeugt, dass wir auf diesem zentralen Platz für drei Jahre spannende Akzente setzen können", stellte Parlamentsvizedirektor und Projektleiter Alexis Wintoniak fest.

Die an den Pavillons angebrachten Netzfolien haben vorrangig eine technische Funktion als Sonnen- und Sichtschutz. Zugleich werden die insgesamt rund 3.000 Quadratmeter als Informationsfläche genutzt. Ausgewählte Texte sollen laut Wintoniak auf die Prinzipien einer demokratisch organisierten Gesellschaft aufmerksam machen sowie Bürger für Grund- und Freiheitsrechte sensibilisieren. Diese Texte sollen in Jahresschritten erweitert werden und am Ende ein grafisches und kommunikatives Gesamtbild ergeben.