Wegen Hochwassers der Seine haben die Pariser Behörden weitere Straßen und Wege am Ufer gesperrt. Der Pegelstand des Flusses stieg am Mittwoch auf über vier Meter an. Für Fußgänger und Fahrradfahrer blieb ein kilometerlanger Park an beiden Ufern der Seine mit Cafes und Spielplätzen gesperrt, teilte die Stadt Paris mit. Zusätzlich wurden Unterführungen in der Nähe des Louvre-Museums geschlossen.

Die Hochwasserwerte waren allerdings noch weit entfernt von den 6,10 Metern von Juni 2016 oder den 8,62 Metern von 1910. Der Anstieg der Seine ist hauptsächlich auf die Hochwasser führenden Nebenflüsse Yonne und Marne zurückzuführen.

Die Stadt hatte die Bürger bereits in den vergangenen Tagen dazu aufgefordert, keine wertvollen Gegenstände in Kellern zu lagern. Bei steigendem Grundwasser könnten diese beschädigt werden. Die Präfektur der Hauptstadtregion rief zudem die Sozialdienste auf, Obdachlose, die am Ufer der Seine leben, zu informieren. Eine Polizistin, die am vergangenen Freitag bei einer Übung in der Seine unweit der Kathedrale Notre-Dame verschwunden war, wurde weiter gesucht.