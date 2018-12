Paris ruft "Gelbwesten" nach Anschlag zu Demo-Verzicht auf

Nach dem Anschlag in Straßburg hat die Regierung in Paris die Protestbewegung der "Gelbwesten" zum Verzicht auf weitere Demonstrationen aufgerufen.

Regierungssprecher Benjamin Griveaux begründete dies am Donnerstag mit der extremen Belastung der Sicherheitskräfte durch das Attentat. Die Zusagen von Präsident Emmanuel Macron an die "Gelbwesten" sollen bereits nächste Woche gesetzlich verankert werden.

Regierungssprecher Griveaux appellierte an die Aktivisten, "am Samstag vernünftig zu sein und nicht demonstrieren zu gehen". Es sei besser, wenn jeder am dritten Adventssamstag seinen normalen Beschäftigungen nachgehen könne, betonte er.

Dem Appell der Regierung an die "Gelbwesten" schloss sich auch die gemäßigte Gewerkschaft CFDT an. Deren Chef Laurent Berger sagte, die Demonstranten würden den Polizisten sonst zu viel aufbürden. Auch die konservative Opposition hatte ein Ende der Demonstrationen gefordert.

Linkspartei-Chef Jean-Luc Melenchon warf Regierungsmitgliedern dagegen vor, das Attentat zu nutzen, um Druck auf die Protestbewegung auszuüben. "Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Mörder von Straßburg und der Bewegung der 'Gelbwesten'? Keinen", sagte er in einer Videobotschaft.

"Bisher haben wir nicht beschlossen, Demonstrationen am Samstag zu verbieten", stellte Regierungssprecher Griveaux klar. Vorerst hat nur die Präfektur in Straßburg Kundgebungen untersagt. Sie beruft sich auf die höchste Terrorwarnstufe, welche die Regierung ausgerufen hat. Theoretisch ist damit auch ein landesweites Demonstrationsverbot möglich.

Viele "Gelbwesten" wollen trotz des Attentats am Samstag auf die Straße gehen, da ihnen die Zugeständnisse der Regierung nicht ausreichen. Moderate Vertreter rufen dagegen zu einem vorläufigen Proteststopp auf. In den vergangenen Wochen war es unter anderem in Paris zu massiven Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Macron hatte zu Wochenbeginn einen Zuschlag von 100 Euro monatlich für Mindestlohn-Bezieher angekündigt, die Befreiung von Überstunden-Zuschlägen von Steuern und Abgaben sowie Entlastungen für Rentner mit weniger als 2000 Euro monatlich.

Diese Zusagen sollen nun bereits vor der Weihnachtspause gesetzlich verankert werden, wie Regierungschef Edouard Philippe ankündigte. Im Kabinett sei kommenden Mittwoch ein entsprechender Beschluss geplant, danach solle das Parlament darüber abstimmen.

Am Donnerstagnachmittag sollte die Nationalversammlung über ein Misstrauensvotum drei linker Parteien gegen die Regierung abstimmen. Die Rechtspopulisten von Marine Le Pen kündigten zwar ihre Unterstützung an. Dem Antrag werden dennoch keine Chancen eingeräumt, da Macrons Regierungspartei La Republique en Marche (Die Republik in Bewegung) eine absolute Mehrheit im Unterhaus hat.