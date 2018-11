An Silvester hat sich Paris Hilton mit Chris Zylka verlobt, die zunächst für dieses Jahr geplante Hochzeit wurde aber immer wieder verschoben. Nun ist die Verlobung geplatzt, das It-Girl einmal mehr Single.

"Ich bin so aufgeregt, mit der Liebe meines Lebens und meinem besten Freund verlobt zu sein. Ich habe mich noch nie so glücklich, sicher und geliebt gefühlt. Er ist in jeder Hinsicht perfekt für mich und hat mir gezeigt, dass es Märchen wirklich gibt." Mit diesen Worten zitierte das US-Magazin "People" Paris Hilton kurz nach ihrer Verlobung mit Chris Zylka. Nach rund zweijähriger Beziehung machte er ihr letztes Jahr zu Silvester in Aspen einen Heiratsantrag.

© imago/Independent Photo Agency

Schon kurz darauf gab es jedoch Terminschwierigkeiten - Paris Hilton fand keine Zeit für ihre eigene Hochzeit. "Mein Zeitplan ist so verrückt - ich habe buchstäblich keinen einzigen freien Tag", erklärte sie vor einigen Monaten der Zeitschrift "Entertainment Weekly".

Chris ist "nicht der Richtige"

Über Terminprobleme muss sich die 37-Jährige nun keine Gedanken mehr machen, denn laut übereinstimmenden US-Medienberichten hat sie vor wenigen Wochen ihre Verlobung gelöst. Sie hätte gemerkt, dass Chris "nicht der Richtige" für sie sei.

© imago/Starface

Dabei hatte es zuletzt ganz so gewirkt, als wäre Chris endlich "Mr. Right", mit dem sich das It-Girl eine Ehe und Kinder vorstellen konnte. Nun reiht er sich jedoch ein in die lange Riege von Paris Hiltons Ex-Freunden und -Verlobten. Sein Vorgänger war der gebürtige Österreicher Hans Thomas Gross, von ihm trennte sich Hilton im April 2016.

» Manchmal fallen gute Dinge auseinander «

Paris Hilton äußerte sich bisher nicht konkret zur Trennung befeuerte die Berichte jedoch auf Instagram. Am Montagabend zitierte sie Marilyn Monroe: "Ich glaube daran, dass alles aus einem Grund heraus passiert. Menschen verändern sich, so dass man lernen kann loszulassen." Das längere Zitat endet mit den Worten: "Und manchmal fallen gute Dinge auseinander, damit bessere Dinge zusammenfallen können."