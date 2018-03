Paralympics: Mehr als ein Viertel verkaufter Tickets nicht genutzt

Die Winter-Paralympics in Pyeongchang haben beim Ticketverkauf zwar einen Rekord aufgestellt, doch mehr als ein Viertel der verkauften Karten wurden bisher nicht genutzt. Bis Mittwoch seien 184.347 Eintrittskarten abgesetzt worden, teilte Sung Baik-you, Sprecher des Organisationskomitees, am Donnerstag mit. Zahlreiche Karten-Inhaber sind jedoch nicht erschienen, das sei "enttäuschend".

Nach den Zahlen des OK waren das 51.067 Berechtigte oder 27,7 Prozent, die ihre Tickets nicht genutzt hätten. Mögliche Gründe für das Fernbleiben der Kartenkäufer nannten die Organisatoren nicht. Im Gegensatz zu den Olympischen Winterspielen im Februar war es an den vergangenen Tagen eher frühlingshaft warm, was vor allem den Ski-Sportlern zu schaffen machte.

Das ursprüngliche Ziel der Südkoreaner, 80 Prozent der verfügbaren Karten zu verkaufen, wurde bei weitem übertroffen. Der Ticketverkauf für die Paralympics in Pyeongchang überstieg den Angaben zufolge insgesamt 331.000. Damit wurde die Bestmarke von 316.200 Eintrittskarten von vor vier Jahren in Sotschi überboten. Im Vergleich zu den Spielen 2006 in Turin (162.974) hat sich die Besucherzahl mehr als verdoppelt.