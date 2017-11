Nach den "Panama Papers" sind Journalisten auf weitere riesige Datensätze im Zusammenhang mit Steueroasen gestoßen, in denen auch hochrangige Politiker, Konzerne und Prominente auftauchen. Insgesamt handle es sich bei den "Paradise Papers" um 13,4 Millionen Dokumente. Doch wer ist darin verwickelt?

Die "Paradise Papers" wurden von einem internationalen Reporterteam rund ein Jahr lang ausgewertet. Die Daten zeigten, wie weit verbreitet die Nutzung von Steueroasen noch immer ist. Unter anderem sind mehr als 120 Politiker aus beinahe 50 Ländern in den Daten zu finden, aber auch prominente Fälle – und Firmen - sind dabei.

© imago/i Images

So soll etwa Geld der britischen Königin Elizabeth II. in einer Steueroase angelegt worden. Den "Paradise Papers" zufolge soll Geld der Queen über einen Investmentfonds auf den Kaimaninseln in einer Kaufhauskette angelegt worden sein, die bei Ratenzahlungen Wucherzinsen verlangt habe.

Den zuständigen Vermögensverwaltern zufolge seien diese allerdings "geprüft und legal". Die britische Opposition forderte eine öffentliche Untersuchung zu den Erkenntnissen aus den Dokumenten.

Bono: Der Weltverbesserer ein Heuchler?

Auch der Weltverbesserer und Moralapostel, Bono Vox, Sänger der irischen Rockband U2, taucht in den „Paradise Papers“ auf. Es geht um ein Einkaufszentrum in Litauen, in das Bono über Firmen in Malta und Guernsey investiert hat. Das war 2007, im gleichen Jahr, in dem Bono beim G-8-Gipfel in Heiligendamm gegen die Armut in der Welt ansang. Was will dieser Mann in Litauen, wo er bisher nicht einmal ein Konzert gegeben hat?, fragen Kritiker.

© EPA/JULIEN WARNAND

Auf Anfrage von "Süddeutscher Zeitung" (SZ), NDR und WDR bestätigte sein Management, dass der 57-Jährige - mit bürgerlichem Namen Paul David Hewson - Anteile an den fraglichen Firmen hielt und noch immer hält. Brisant ist: Laut "SZ" zahlte das litauische Einkaufszentrum in den zehn Jahren seines bisherigen Bestehens keinen Cent Steuern auf Unternehmensgewinne. Und das, obwohl es zwischen 2013 und 2016 jährlich rund 100.000 Euro Profit gemacht haben soll. Bonos Management sagt Berichten zufolge, der Sänger sei ein "passiver Minderheitsinvestor".

Bono selbst zeigte sich erschüttert über die Erkenntnisse aus den „Paradise Papers“. Etwas, das "alles andere als vorbildlich war", sei unter seinem Namen getan worden, erklärte Bono in einer Stellungnahme, die der britischen Zeitung "Guardian" und der BBC vorlagen. Er bezeichnete sich als "passiven" Investor und betonte, ihm sei versichert worden, dass die Firmen sich voll und ganz an die Steuervorschriften hielten. "Tatsache ist, dass ich die Berichte begrüße", erklärte er und forderte öffentlich zugängliche Register in den Steuerparadiesen. "Ich nehme diese Sache sehr ernst. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass Besitzer von Offshore-Firmen transparent agieren."

Gerhard Schröder als Aufsichtsrat einer Offshore-Firma

Gehrard Schröder, der deutsche Altkanzler, hatte laut „SZ“ eine Leitungsfunktion bei einer Offshore-Firma. Von 2009 bis 2011 sei er „unabhängiger Aufsichtsrat“ des russisch-britischen Energiekonzerns TNK-BP auf den Britischen Jungferninseln gewesen.

© imago/Contrast/Pollack

Lewis Hamilton: Steuertricks für Privatjet

Formel-1-Weltmeister – und einer der bestbezahlten Sportler der Welt – Lewis Hamilton soll ebenfalls mit einem Konstrukt aus Briefkastenfirmen auf der Isle of Man seine Steuern optimiert haben, wie „Guardian“ und die „SZ“ berichten. Mit diesem Trick soll er rund vier Millionen Euro Mehrwertsteuer für seinen Privatjet gespart. Hamiltons Anwälte erklärten, es handle sich nicht um eine Briefkastenfirma und das Leasing-Geschäft sei eine gängige und normale Praktik.

Trump-Minister Ross mit pikanter Connection

Eine prominente Figur aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump, nämlich US-Handelsminister Wilbur Ross wird auch im Zusammenhang mit den „Paradise Papers“ genannt. Das gigantische Datenleck hat ans Licht gebracht, dass er über eine Reederei von Geschäften mit dem russischen Energiesektor profitiert. Aus den der "Süddeutschen Zeitung" zugespielten Unterlagen geht hervor, dass Ross' Investmentfonds über Briefkastenfirmen auf den Kaimaninseln einen Anteil von 31 Prozent an der Reederei Navigator halten, zu deren Großkunden der russische Energiegigant Sibur gehört. Der Konzern wird von Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie dessen Schwiegersohn Kirill Schamalow kontrolliert.

© imago/i Images

Diese Verbindungen sind nicht nur deshalb problematisch, weil Ross als Minister für die Regulierung des Warentransports auf den Ozeanen zuständig ist. Brisant ist auch, dass der 79-Jährige über Navigator in Geschäftsverbindung zu russischen Oligarchen steht, die mit US-Sanktionen belegt sind - so etwa mit Gennadi Timschenko, einem der Sibur-Hauptanteilseigner.

Vertrauter Trudeaus im Visier

Auch der angebliche Fall eines der engsten Parteifreunde und Förderers des kanadischen Premiers Justin Trudeau fällt auf: Viel Geld soll er an einen mysteriösen Trust auf den Kaimaninseln übertragen haben. US-Investor George Soros soll über eine Anwaltskanzlei ein Netz von Firmen auf den Britischen Jungferninseln und den Bermudas verwaltet haben.

Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos soll unter anderem Chef einer auf Barbados registrierten Holding gewesen sein, bevor er Finanzminister Kolumbiens wurde.

Bekannte Firmen dabei

Auch bekannte Firmen finden sich unter den Anwendern dieser legalen Tricks, die aber im Ergebnis der Steuerhinterziehung ähneln. So konnte zum Beispiel auch der US-Sportartikelhersteller Nike durch Offshore-Firmen und mit einer auf den Bermudas gegründeten Anwaltskanzlei, seine Steuerquote stark drücken. Zu den Kunden dieser Kanzlei gehörte übrigens auch Uber. Ebenso wie Facebook. Der Computergigant Apple war laut SZ bestrebt, einen Geschäftssitz in einem Land zu finden, in dem keine Steuern anfallen.