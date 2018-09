Papst Franziskus hat vor einer Gesellschaft gewarnt, die nach "Vergnügen und Urlaub" durste. Die Vergnügungsindustrie floriere und die Werbung stelle eine ideale Welt dar, die einem großen "Vergnügungspark ähnelt", sagte Franziskus.

Für die heutige Gesellschaft seien nicht Engagement, sondern Flucht in Vergnügen wichtig. "Man verdient Geld, um Vergnügen zu haben", warnte der Papst. Diese Mentalität führe zur Unzufriedenheit einer vom Vergnügen dominierten Existenz, die eine Realitätsflucht sei. "Der Mensch hat noch nie wie heute so viel Freizeit gehabt, doch noch nie hat der Mensch so viel Leere erfahren", warnte der Papst.

Franziskus erklärte sich wegen der hohen Zahl von Selbstmorden unter Jugendlichen besorgt. Vielen Jugendlichen würde die Leidenschaft fürs Leben fehlen. "Diese Welt braucht Leidenschaft. Man muss das Leben als Leidenschaft und nur als Last erleben", sagte der Papst.

