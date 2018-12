Papst warnt vor "Angst und Vorurteilen" gegenüber Migranten

Papst Franziskus hat in seiner traditionellen Weihnachtsansprache vor leitenden Mitarbeitern der römisch-katholischen Kirche, der Römischen Kurie, vor "Angst und Vorurteilen" gegenüber Migranten gewarnt.

In der Sala Clementina des Apostolischen Palasts plädierte er am Freitag für Hilfe zugunsten der Migranten, die ihre Heimat verlassen und ihr Leben aufs Spiel setzen.

"Wie viele Migranten, die ihre Heimat verlassen müssen und das Leben riskieren, begegnen dem Tod? Wie viele überleben, doch finden verschlossene Tore?", mahnte der Papst. Franziskus lobte die vielen "Samariter" - Jugendliche, Familien, Gläubige und ehrenamtliche Organisationen -, die sich für den Nächsten einsetzen.

Zugleich warnte der Papst vor der weltweit zunehmenden Christenverfolgung. "Wie viele Christen leben noch heute unter der Last der Verfolgung, der Ausgrenzung, der Diskriminierung und der Gerechtigkeit in vielen Weltteilen?", fragte er.

Die Kirche erlebe eine "neue Epoche von Märtyrern". "Es scheint, als wäre die grausame Verfolgung der Christen im Römischen Reich nicht zu Ende", sagte der Heilige Vater.

"Neue Neros entstehen immer wieder, um die Gläubigen zu unterdrücken, und nicht nur in ihrem Glauben in Christus. Neue extremistische Gruppen vermehren sich und attackieren Kirchen, Priester und einfache Gläubige", so der Papst.