Papst dankt Medienschaffenden

Beim Mittagsgebet hat Papst Franziskus daran erinnert, dass in der Weltkirche an diesem Sonntag der Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel begangen wird und er dankte den Medienschaffenden für ihre Arbeit: "Heute ist der Weltkommunikationstag mit dem Thema 'Künstliche Intelligenz und Weisheit des Herzens'", so der Papst. "Allen Medienschaffenden gilt unser Dank für ihre Arbeit!"

Denn: "Nur wenn wir die Weisheit des Herzens zurückgewinnen, können wir die Anforderungen unserer Zeit interpretieren und den Weg zu einer vollständig menschlichen Kommunikation wiederentdecken. "

Der Tag der sozialen Kommunikationsmittel wurde 1967 von Papst Paul VI. als Welttag der Massenmedien eingeführt. Er findet sechs Wochen nach Ostersonntag bzw. drei Tage nach Christi Himmelfahrt statt. Die Botschaft zum "Mediensonntag" wird an sich traditionell am 24. Jänner veröffentlicht, dem Gedenktag des heiligen Franz von Sales, der der Schutzpatron der Journalisten ist.

In der diesjährigen Botschaft forderte Papst Franziskus eine Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) nach hohen ethischen Maßstäben. "Wie alles andere, das aus dem Geist und den Händen des Menschen hervorgegangen ist, sind auch Algorithmen nicht neutral", schrieb der Papst.

Es müsse verhindert werden, dass KI Pluralismus verringere, die öffentliche Meinung polarisiere und sich ein Einheitsdenken herausbilde. Franziskus schlug in diesem Zusammenhang einen internationalen Vertrag vor, um Entwicklung und Einsatz der Technologie zu regeln.