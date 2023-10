Papst Franziskus eröffnet Weltbischofssynode in Rom

Papst Franziskus hat am Mittwoch die Weltbischofssynode der katholischen Kirche in Rom eröffnet. Beim feierlichen Eröffnungsgottesdienst vor rund 25.000 Gläubigen am Vormittag auf dem Petersplatz forderte er laut Kathpress eine Kirche, "die mit Barmherzigkeit auf die Menschheit schaut". Er sprach von einer geeinten und geschwisterlichen Kirche, die zuhöre, in den Dialog trete, ermutige, helfe, aufrüttle und Wege zum Glauben eröffne.

"Eine Kirche, die Gott als ihren Mittelpunkt hat und die sich deshalb im Inneren nicht spaltet", sagte Franziskus. Zugleich dürfe sie nach außen niemals abweisend wirken.

Bei der knapp vierwöchigen Synode im Vatikan gehe es nicht um Strategien und ideologische Kämpfe, betonte der Heilige Vater. Die Versammlung sei kein polarisiertes Parlament und verfolge keinen Reformplan. Stattdessen müsse der einladende Blick Jesu im Mittelpunkt stehen.

Franziskus ermutigte zu einer gastfreundlichen Kirche, die offene Türen für "alle, alle, alle" habe. Gleichzeitig warnte er davor, "gefährlichen Versuchungen" zu verfallen: "Eine starre Kirche zu sein, die sich gegen die Welt wappnet und rückwärts schaut - eine laue Kirche zu sein, die sich den Moden der Welt ergibt - eine müde Kirche zu sein, die über sich selbst gekrümmt ist".

Mit dem Gottesdienst leitete der Pontifex die Bischofssynode im Vatikan ein. Die rund 450 Teilnehmer und Teilnehmerinnen rief er auf, den gemeinsamen Weg demütig, leidenschaftlich und fröhlich zu gehen. Am Nachmittag sollten die Synodalen zu ihrer ersten Sitzung in der vatikanischen Audienzhalle zusammenkommen.

Unter ihnen befinden sich Kardinal Christoph Schönborn und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Unter den nicht stimmberechtigten theologischen Beratern der Versammlung ist auch die Linzer Pastoraltheologin Klara Csiszar.