Papst Franziskus besucht Wallfahrtsort Fátima in Portugal

Papst Franziskus besucht am Samstag während seiner Portugal-Reise das Heiligtum Fátima nördlich von Lissabon. Dort wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit kranken Jugendlichen zusammenkommen und voraussichtlich für den Frieden beten. In Fátima soll im Laufe des Jahres 1917 die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern mehrfach erschienen sein. Fátima gehört zu den meistbesuchten katholischen Wallfahrtsorten der Welt.

Der Pontifex fliegt in der Früh (9.00 Uhr MESZ) in Lissabon mit einem Hubschrauber los und wird dann im Stadion von Fátima erwartet. Gegen Mittag reist er zurück in die portugiesische Hauptstadt, um sich am Abend (19.00 Uhr) mit seinen Ordensbrüdern, den Jesuiten, zu treffen. Anschließend hält er gemeinsam mit den Teilnehmern des Weltjugendtags der katholischen Kirche (WJT) im Tejo-Park eine Gebetswache (21.45 Uhr). Am Sonntag feiert er die Abschlussmesse des Weltjugendtages in Lissabon.

Für den Abschluss des Papst-Besuchs gab der portugiesische Wetterwarnung heraus. Es werde mit Temperaturen von bis zu 41 Grad gerechnet, hieß es in der Nacht auf Samstag. Die Papstmesse am Sonntag wird in einem großen Park ohne Schatten gefeiert. Behörden rechnen mit mehr als einer Million Menschen. Die Teilnehmer des Weltjugendtags erhielten ein von den Organisatoren so genanntes "Pilgerpaket", das einen Hut und eine wiederverwendbare Wasserflasche enthielt