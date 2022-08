Papst Franziskus reist in italienische Stadt L'Aquila

Papst Franziskus will an diesem Sonntag zu einem Kurzbesuch in die italienische Stadt L'Aquila fliegen. Der Ausflug des Oberhauptes der katholischen Kirche in die Abruzzen sorgte im Vorfeld für Spekulationen, weil dort Papst Coelestin V. begraben liegt - der erste Papst, der freiwillig auf sein Amt verzichtete, bereits im 13. Jahrhundert. Die Ankündigung ließ Gerüchte aufkommen, ein Rücktritt des 85 Jahre alten Argentiniers könnte bevorstehen.

Franziskus hatte nach dem Amtsverzicht seines deutschen Vorgängers Benedikt XVI. im Jahr 2013 übernommen. Der Papst will zunächst Politiker und Kirchenvertreter treffen und ein Grußwort an die Familien von Erdbeben-Opfern aus dem Jahr 2009 richten. Im Anschluss will er mit Gläubigen einen Gottesdienst vor der Basilika Santa Maria di Collemaggio feiern, in der Coelestin V. begraben liegt. Der Besuch findet einen Tag vor einer Vollversammlung der Kardinäle im Vatikan statt.