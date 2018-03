Jesus' guter Kumpel

Der Revolutionär im Vatikan: Seit fünf Jahren bricht Papst Franziskus mit den Tabus der Kirche. Seine offen zur Schau getragene Bescheidenheit macht ihn zum Liebling der Massen und zum Feind konservativer Kräfte. Nun spricht sein Biograf über den einsamen Kampf des Papstes, der so anders ist als all seine Vorgänger

Es ist ganz still in der Kapelle von Santa Marta. Ein eher unscheinbarer älterer Mann in Straßenschuhen und mit blechernem Kreuz um den Hals wird gleich die Frühmesse halten. Ordensdiener und Besucher warten andächtig. Unmittelbar darüber, im Gästehaus des Vatikans, lebt dieser Franziskus. Ein kleines Zimmer, ein hölzernes Bett, ein schlichtes Kreuz an der Wand. Die ihm zustehenden prunkvollen päpstlichen Gemächer, drüben im Apostolischen Palast, blieben bis heute verwaist. Er fühle sich hier unter den Menschen einfach wohler, meinte Franziskus lapidar. Und so nimmt sich dann auch die morgendliche Andacht des obersten Hirten höchst menschlich aus. Der Papst spricht in einfachen, kräftigen Worten von Jesus. Der machte auch kein Büro auf, hing Öffnungszeiten raus, erbat Spenden und empfing Kranke. Nein, Jesus warf sich mitten unter das Volk, sagt der Papst, er ließ sich berühren. Hirten, die es ihm gleichtun, seien am Abend natürlich richtig müde. "Aber ein Hirte ohne Zärtlichkeit ist ein strenger, der den Schafen eins überzieht. Nähe und Zärtlichkeit -das sehen wir hier. So war Jesus!"

