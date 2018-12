Papst feiert 82. Geburtstag: Glückwünsche aus der ganzen Welt

Papst Franziskus feiert am heutigen Montag seinen 82. Geburtstag. Es ist sein sechster Geburtstag als Papst. Glückwünsche aus der ganzen Welt trafen für Franziskus im Vatikan ein, unter anderem von Italiens Präsidenten Sergio Mattarella, der dem Pontifex im Namen aller Italiener zum Geburtstag gratulierte, und der italienischen Bischofskonferenz CEI.

Radio Vatikan sammelte per WhatsApp die Glückwünsche für den Papst aus der ganzen Welt. Der Papst erhielt bereits am Sonntag auch Glückwünsche von Kindern der Hilfseinrichtung "Dispensario Pediatrico. Am Vormittag hatte der Heilige Vater die Kinder und die freiwilligen Helfer des Gesundheits- und Sozialzentrums in der Aula Nervi im Vatikan empfangen. Für den Papst wurde eine Torte mit weiß-gelben Verzierungen, den Farben des Vatikans, vorbereitet.