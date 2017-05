Kanadas Regierungschef Justin Trudeau (45) ist am Montag von Papst Franziskus in Privataudienz empfangen worden. 36 Minuten lang unterhielt sich Trudeau mit dem Kirchenoberhaupt. Klimawandel, das Zusammenleben religiöser und ethnischer Gruppen und die Flüchtlingsfrage standen nach Angaben italienischer Medien im Mittelpunkt des Gesprächs.

Es ist das erste Mal, dass der seit November 2015 amtierende kanadische Premierminister von Papst Franziskus empfangen wird. Trudeau war bereits 1980 als Kind mit seinem Vater Pierre von Papst Johannes Paul II. empfangen worden. Pierre Trudeau war damals kanadischer Premierminister. Trudeau, der in Begleitung seiner Frau Sophie den Papst im Vatikan besuchte, lud den Pontifex zu einem Besuch in Kanada ein. Der Regierungschef ist selbst katholischen Glaubens, weicht jedoch in seiner Politik in mehreren Punkten von der Lehre der katholischen Kirche ab, insbesondere durch seine entschlossene Befürwortung der Abtreibung.

Trudeau hatte vergangene Woche am NATO-Gipfel in Brüssel und anschließend an den G-7-Beratungen im sizilianischen Taormina teilgenommen. Sonntag war Trudeau in den mittelitalienischen Ort Amatrice gereist, um sich über die Situation nach den Erdbeben im Herbst zu erkundigen.