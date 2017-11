Papst bei buddhistischen Mönchen - ohne Schuhe, aber mit Socken

Papst Franziskus ist bei seinem Myanmar-Besuch mit buddhistischen Mönchen zusammengekommen. Wie alle anderen Besucher in einem buddhistischen Tempel musste auch das Katholiken-Oberhaupt am Mittwoch seine Schuhe am Eingang ausziehen. Allerdings ließ er - entgegen der lokalen Tradition - seine schwarzen Socken an, als er die Kaba Aye Pagoda in Rangun betrat.

Dort sollte Franziskus eine Ansprache vor dem Obersten Rat der Mönche des südostasiatischen Landes halten.