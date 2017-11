Papst: "Erhebt die Herzen, nicht die Handys"

Papst Franziskus hat das Knipsen mit Handys im Gottesdienst kritisiert. Dies sei sehr hässlich und stimme ihn traurig, sagte er am Mittwoch bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom laut Kathpress. In der Messfeier rufe der Priester die Gläubigen auf: "Erhebet die Herzen!" - und nicht "hebt die Handys".

Wenn er Messen feiere, sehe er oft viele Handys, mit denen geknipst werde - nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei einigen Priestern und Bischöfen. "Ich bitte euch, die Messe ist keine Show. Es geht darum, dem Leiden und der Auferstehung des Herrn zu begegnen", sagte der Papst und mahnte: "Also denkt dran: Keine Handys." Alle Gottesdienstbesucher sollten sich bewusst sein, dass die Messfeier immer eine Begegnung mit Jesus sei. "Lasst uns gemeinsam wieder neu die verborgene Schönheit der Eucharistiefeier entdecken, die dem Leben jedes Einzelnen vollen, tiefen Sinn verleiht."

Der Papst erinnerte zudem daran, dass viele Christen für die Feier der Eucharistie auch heute noch ihr Leben riskierten. Bereits in der Frühkirche habe es unter Kaiser Diokletian eine Märtyrergruppe in Nordafrika gegeben, von der überliefert sei, dass sei für die Messfeier am Sonntag den Tod auf sich nahmen. "'Ohne den Tag des Herrn, den Sonntag - d.h. ohne seine Gabe der Eucharistie - können wir nicht leben'", haben die Märtyrer von Abitene bezeugt", so Franziskus.

Am heutigen Mittwoch begann Franziskus in seiner wöchentlichen Generalaudienz eine neue Themenreihe, die der Messfeier und Eucharistie gewidmet ist.