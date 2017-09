Papagei gab bei Amazon Online-Bestellung auf

London (APA/AFP) - Mit der Stimme seines Frauchens hat ein cleverer Graupapagei beim Online-Händler Amazon eingekauft. Indem er die Stimme der in London lebenden Südafrikanerin Corienne Pretorius nachahmte, schaffte es der Vogel namens Buddy, Amazons digitale Assistentin "Alexa" zu aktivieren und eine Bestellung abzuschließen, wie die Boulevardzeitung "The Sun" am Mittwoch berichtete.

Die Order flog auf, als ein Paket mit goldfarbenen Geschenkkartons im Wert von zehn Pfund (11,50 Euro) geliefert wurde. Nachdem Pretorius ausgeschlossen hatte, dass die seltsame Bestellung auf ihren Mann oder ihren achtjährigen Sohn zurückging, fiel der Verdacht auf Buddy, den geflügelten Hausfreund.

Die Familie habe die Alexa-Sprachfernbedienung seit vier Monaten, benutze sie aber nur für Musik oder um To-Do-Listen zu erstellen, sagte Pretorius. "Ich habe damit nie etwas online bestellt." Doch dann sei ihr klar geworden, dass Buddy mit Alexa kommuniziere.

Auf einem Beweisvideo, das die "Sun" veröffentlichte, ist der fünf Jahre alte Papagei zu sehen, wie er "Alexa" krächzt. Daraufhin leuchtet das Gerät neben ihm blau auf. "Oh, hmmm, bleib' online, Alexa", fügt der Vogel hinzu.

Wie ein Amazon-Sprecher der "Sun" sagte, kann die Familie aus dem Südosten der britischen Hauptstadt die unfreiwillige Bestellung nun zurückgeben und sich das Geld erstatten lassen.