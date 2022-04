P7S1P4-Gruppe kooperiert mit ORF für "4Gamechangers"

Die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe hat mit dem ORF einen neuen Co-Veranstalter und Partner für das "4Gamechangers"-Festival gefunden. Mit vereinten Kräften, gleichberechtigt und in großem Stil wolle man nun das internationale Digital- und Medienfestival am 28. und 29. Juni aus den Puls 24-Studios in St. Marx sowie am 30. Juni in der Wiener Marx Halle über die Bühne gehen lassen, wie es in einer Aussendung hieß.

Dabei soll das Festival ganz im Zeichen der Hilfe für die Menschen in der Ukraine stehen. Die Partnerschaft zwischen der P7S1P4-Gruppe und ORF umfasst in den kommenden drei Jahren auch unterjährige Maßnahmen und Formate, die im Rahmen von "4Gamechangers" initiiert werden.

ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker sah mit der Kooperation einen "Meilenstein in der österreichischen Mediengeschichte" gegeben. "Ein starker Medienstandort ist absolut maßgeblich, um die Gesellschaft weiterhin unabhängig zu informieren, wichtige Themen voranzutreiben und gemeinsam noch mehr helfen zu können als alleine", so der "4Gamechangers"-Gründer. Auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigte sich "als erklärter Team-Player" über die Zusammenarbeit erfreut: "Die Schaffung von gesellschaftlichem Mehrwert gehört zur DNA des ORF. Diese Partnerschaft wird einen weiteren Beitrag dazu leisten."

